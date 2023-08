A Netflix sikersorozatának dalszerzője nehezen fogja fel, hogy ennyien ismerik

Baby Queen dél-afrikai énekesnő hirtelen robbant be a köztudatba, amikor több dala is szerepelt a Netflix Fülig beléd zúgtam című sikersorozatában. Az előadó nemrég Olivia Rordigóval turnézott és bejelentette első stúdióalbumát.

Arabella Latham, azaz Baby Queen az egyik legautentikusabb énekes a jelenlegi popzenében. 18 évesen költözött Londonba, azóta pedig megállíthatatlanul tör előre. A Sziget Fesztiválon élőben is láthatták a rajongók, hogy mennyi energia szorult a fiatal nőbe. Bár nem feltétlenül bulizós dalokat ír, a közönség így is megőrült az énekesnőért – kívülről énekelték az olyan slágereit, mint a Colours of You, a Dream Girl vagy a Want Me. Latham a koncertje előtt interjút adott az Indexnek. Szóba került,

mit szeret legjobban a fesztiválozásban;

hogyan találta meg a stílusát;

a Fülig beléd zúgtam (Heartstopper) sorozat;

a hirtelen jött siker,

és hogy hogyan hat a turnézás a mentális egészségére.

Hogyan éli meg a fesztiválszezont?

Elképesztően jól. Kicsit nehézkesen indult, mert az első svéd lollapaloozás koncertünk előtt a repülőn tönkrement a hangfelszerelésünk, szóval meg kellett tanulnunk útközben kitalálni a megoldásokat. Most már a szezon végén vagyunk, és azt mondhatom, hogy ettől függetlenül minden nagyon jó volt.

Mi a legjobb dolog az európai turnéban?

Imádom, hogy Európa nagyon tiszta. Most ne nézz így rám! Londoni vagyok, ahhoz képest tényleg minden nagyon tiszta – az európai fesztiválok valahogy sokkal jobbak, mint amiken az Egyesült Királyságban szoktam játszani. Ott például a backstage-ben bedugnak egy dobozba, itt pedig még légkondi is van. Minden sokkal jobb. Imádom az európai rajongókat is. Amikor Olivia Rodrigóval turnéztam, az európai rajongók voltak a legőrültebbek. Szóval nagyon király itt lenni, azt kívánom, bárcsak több időm lenne körbenézni.

A zenéje igen személyes. Beszélne egy kicsit a dalszerző folyamatokról?

Ez nálam mindig is folyamatosan változott és fejlődött. Minden dal másmilyen, én leginkább a szövegre szeretek koncentrálni. Amikor van egy-egy jó sorom, témák szerint rakom el magamnak. Mivel a szöveg megszállottja vagyok, gyakran elég egyszerű zenei alapokat írok. Ezért vannak háromakkordos dalaim, de próbálok ebben is fejlődni. Az biztos, hogy a szöveg nálam a legfontosabb. Olyan, mint a matek, csak szótagokkal és szavakkal.

A zenéjében jól ötvözi a mainstream popot és az experimentális hangzást. Hogyan találta meg a stílusát?

Ez egy érdekes folyamat, mert amikor elkezdtem zenét írni, teljesen úgy szóltak a dalaim, mint azoké, akikre felnézek. De úgy gondolom, az elején mindenki utánozza a kedvenceit. Aztán, amikor Londonba költöztem tudatosult bennem, milyen sokan zenélnek és ezért mennyire nehéz kitűnni. Így inkább arra akartam ráerősíteni, ami különleges bennem. Ez pedig a szöveg, hiszen gyakran egészen másképp látom a világot, mint a többség. Így erre kezdtem koncentrálni és a zeneszerzésben is a szöveg hangsúlyozását és lendületét emelem ki. Szerintem a legjobb dolog, amit egy zenész csinálhat, hogy azt emeli ki, amivel eltér másoktól.

Sok dalszövege szól a mentális nehézségeiről és korábbi addikciójáról. Milyen érzés, amikor ezeket a sorokat több ezren éneklik vissza a közönségből?

Elképesztő, soha nem fogom megunni. Tegnap például Romániában voltunk és az első sorban rengetegen ismerték és énekelték a dalaimat. Nehéz felfogni, hogy hány országban vannak olyanok, akiket megérint a zeném és a szövegeim. Ez egyszerre tűnik természetesnek és teljesen természetellenesnek, de úgy érzem, valamiért ennek így kell lennie. Egyszerűen csak „wow” – ezt nem tudom, hogy fogod idézni, én vagyok a legnehezebben idézhető ember.

Több dala is szerepelt a Fülid beléd zúgtam (Heartstopper) című sorozatban, ezzel pedig hirtelen még sikeresebb lett. Milyen érzés az egyik legfontosabb LMBTQ+-produkció része lenni?

Hihetetlen. Már az elejétől kezdve használták a dalaimat, de őszintén szólva nem ismertem a sorozat alapjául szolgáló képregényeket, így fogalmam sem volt, mire számítsak. Amikor meghívtak, hogy nézzem meg az első három részt, teljesen megfogott, ezt követően már felkérésre írtam dalokat, és minden tökéletesen működött. Úgy érzem, a Heartstopper és a Baby Queen világa egy tökéletes párost alkot. Nagyon örülök, hogy rátaláltak a zenémre.

A második évadban már szerepel is mint az érettségi zenekar énekese. Hogyan élte meg a forgatást?

Király volt egy sorozat forgatásán részt venni, teljesen más, mint egy videóklipen dolgozni. Különleges volt belelátni a filmkészítés folyamatába. Nagyon vicces, hogy még dublőröm is volt, ugyanolyan hajjal és ruhával. Csak álltam és néztem, mert hát nem is csinálok semmit, amihez dublőr kellene. Mindenesetre nagyon jó nap volt, és örülök, hogy megismertem a többieket.

Nagyon gyorsan lett ismert a Heartstopper után. Hogyan éli meg a hirtelen jött sikert?

Gyakran gondolok azokra, akik egyik napról a másikra lettek híresek, mint például Olivia Rodrigo. Hogyan tudja ezt az ember kezelni? Én még nem vagyok annyira ismert, hogy ne tudjak kimenni az utcára anélkül, hogy felismernének, szóval még minden egészen normális. A legnagyobb különbséget inkább a koncerteken látom. Sokkal több ember támogat és jön el a bulikra, mint korábban. Mindezek mellett nagyon fontos, hogy az ember ne szálljon el, tudja, kiben bízhat, és jó kollégákkal vegye körbe magát. Ne állítsd magad piedesztálra, mert nagyot lehet esni!

Végül egy személyesebb kérdés. Már szóba került, hogy a dalaiban gyakran énekel a mentális problémairól. Most hogy érzi magát? Mennyire megterhelő a folyamatos koncertezés?

Egész életemben talán most vagyok a legjobban. Valószínűleg azért, mert végre bejelentettem az új albumomat, és már nem kell ezen stresszelnem. Szóval most király az élet. Persze a turnézás fárasztó és vannak pillanatok, amikor azt gondolom, utálok mindenkit, aki ezt kitalálta. De aztán a színpadra lépve rájövök, hogy megéri. Tavaly kicsit túltoltam a koncertezést, most próbálok erre is figyelni. Jól vagyok, ami egészen elképesztő, mert régen egyáltalán nem így volt. De most, hogy itt vagyok, úgy érzem, minden rendben lesz.

(Borítókép: Baby Queen 2023. augusztus 13-án. Fotó: Karip Tímea)