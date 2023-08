Van, ahol lassan elhal a hagyományos tévénézés, a szappanoperáknak is lőttek

A britek rekordszámban szüntetik meg a hagyományos tévé-előfizetéseiket, és már az idősebb korosztály is kezd átállni a streamingszolgáltatásokra. Idehaza tízből kilenc család még mindig előfizet a televízióra, ugyanakkor tavaly több mint kétmillió felnőtt magyar internetező rendelkezett legalább egy streamingszolgáltatással, ami 2021-hez képest 56 százalékos növekedést jelent.

Ugyan Nagy-Britanniában az idősebb korosztály eddig hűséges volt a hagyományos tv-csatornákhoz, mostanra egyre több 65 év fölötti kezd átállni az olyan streaming-szolgáltatásokra, mint a Netflix vagy a Disney+.

Az Ofcom brit médiafelügyeleti hatóság adataiból kiderült, hogy a hagyományos televíziót heti rendszerességgel nézők aránya a 2021-es 83 százalékról 2022-re 79 százalékra csökkent. A 16–24 évesek körében ez az arány még alacsonyabb, a fiatalok mindössze 54 százaléka néz élő televíziót. Így elmondható, hogy

A BRITEK REKORDSZÁMBAN SZÜNTETIK MEG A HAGYOMÁNYOS TV-ELŐFIZETÉSEIKET.

A The Guardian beszámolójából azt is megtudni, hogy egy brit állampolgár átlagosan naponta négy óra 28 percet tölt a különböző videómegosztó platformokon (mint a YouTube vagy a TikTok), és csak két órát néz hagyományos élő televíziós műsorokat.

A brit közszolgálati műsorszolgáltatók azonban nem keseredtek el, ugyanis az olyan adók, mint a BBC vagy az ITV, továbbra is rengeteg tartalommal szolgálnak. Hiába a streaming, ha például a nemzetközi labdarúgó-mérkőzéseket és az olyan eseményeket, mint II. Erzsébet királynő temetése, egyedül a hagyományos szolgáltatók közvetítik élőben.

Egy másik jelentős változás

Az Ofcom szerint egy másik jelentős változás a televíziós műsorszolgáltatásban, hogy a tömegközönséget vonzó műsorok száma egyre csökken, és egyre kevesebben kapcsolnak az esti hírműsorokra, valamint a legnépszerűbb szappanoperákra. Ugyanakkor a megélhetési válság közepette a brit háztartások csupán 66 százaléka fér hozzá a fizetős streamingszolgáltatásokhoz.

Ez azt jelenti, hogy a háztartások egyharmada (gyakran a szegényebbek, idősek, egyszülősök) a hagyományos szolgáltatók vagy az interneten sugárzott műsorok mellett dönt, míg a többség nagy költségvetésű tartalmakat néz a Netflixen és az Amazon Prime-on. Yih-Choung Teh, az Ofcom stratégiai és kutatási csoportigazgatója szerint

a mai nézők figyelméért minden eddiginél nagyobb a verseny.

Összegezve, a hagyományos műsorszolgáltatók azt tapasztalják Nagy-Britanniában, hogy egyre kevesebben nézik a tervezett, élő műsoraikat, a szappanoperák és a hírműsorok pedig már nem rendelkeznek azzal a tömeges közönségvonzó erővel, mint korábban. Ennek ellenére a közszolgálati műsorszolgáltatók még mindig jók abban, hogy összehozzák a nemzetet, ha valamilyen kulturális vagy sportesemény történik. A közönség igényeinek megfelelően aztán digitalizálják műsoranyagaikat.

Mi a helyzet Magyarországon?

Ahogy arról júniusban már beszámoltunk, a videótárak és a streamingszolgáltatók idehaza is egyre több háztartásban érhetők el, tavaly több mint kétmillió felnőtt magyar internetező rendelkezett legalább egy streaming-előfizetéssel, ami a GKID piackutató adatai szerint

jelentős, 56 százalékos növekedést jelent 2021-hez képest.

A felmérés szerint a streaming-előfizetések folyamatos növekedése törvényszerű, hiszen a VoD-, a video-on-demand szolgáltatások lehetővé teszik például, hogy a felhasználók saját maguk választhassák ki, milyen filmet, hol és mikor szeretnének nézni.

Az NMHH Kommunikációs Igazgatóságának közleménye szerint egy 2022 decemberében végzett felmérés azt mutatja, hogy a háztartások médiaköltése átlagosan 18 140 forintot tesz ki egy hónapban. A médiaköltéseken belül a legnagyobb tételt az úgynevezett technológiai transzferdíjak jelentik (az internet-, illetve a tévé-előfizetés), amelyeket a műsorelosztó hálózatoknak fizetnek a fogyasztók. Az összes médiajellegű költés 51 százalékát ezek a transzferdíjak teszik ki.

Azt is írják, hogy a tartalomgyártóknak fizetett díjak közül a filmes streamingcsatornákra fordított kiadások összege emelkedik ki, amely az összes médiára fordított kiadás 12 százalékát teszi ki. Az előfizetési adatok szerint a háztartások 40 százaléka fizet rendszeresen valamilyen nagyobb – külföldi – szolgáltató filmes streamingszolgáltatásért. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság márciusi kutatásából pedig megtudni, hogy tízből kilenc család biztos, hogy előfizet a televízióra.

Az is kiderült, hogy Magyarországon a többség nem kíván a kiadásain változtatni, ám vannak olyanok is, akik elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben csökkenteni fogják az ilyen típusú költéseiket. Az inflációs nyomások a médiaszektorra is hatással vannak, így egy nagyobb áremelés esetén többen lemondanák valamelyik típusú médiafogyasztásukat.