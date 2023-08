Ha este Billie Eilish-koncertre menne, már most elkésett

Billie Eilish az idei Sziget legnagyobb fellépőjének számít, aki miatt egy nappal kitolták a fesztivált, hogy mindenképp koncertet tudjon adni Budapesten. Az érkezése már csak amiatt is nagy dolognak számít, mivel ugyan korábban fellépett már Európán belül, Magyarország környékére eddig nem merészkedett, így minden bizonnyal a szomszédos országokból szintén sokan érkeztek a Szigetre, hogy élőben hallhassák őt.

Azt már előre sejteni lehetett, hogy a fesztivál ezen napja telt ház lesz – ami egyelőre még nem következett be, de várjuk ki a végét –, és legalább annyian lesznek, mint tavaly Justin Bieber fellépésén, viszont a Twitteren közzétett videók alapján sokkal nagyobb tömegre lehet majd számítani.

Az amerikai énekesnőt már tegnap a Ferihegyi reptéren egy csapat rajongó várta, illetve egy újabb tömeg a hotelnél, ahol megszállt, ám ez még semmi ahhoz képest, amilyen sorok jelenleg a Sziget Nagyszínpadánál állnak.

A színpad első soraiba ugyan még nem lehet odaférkőzni, mivel szalaggal el van zárva, és csak a délután folyamán nyitják majd meg, az elszánt rajongók viszont a szalag előtt várakoznak, hogy később a lehető legjobb helyen legyenek. Bár kérdéses, hogyan fogják kibírni a több mint kilencórás várakozást a tűző napon, anélkül, hogy elmozdulnának a helyükről, és egy másik fan furakodna oda.

Egy szempillantás alatt lett híres

Billie Eilish pályafutása 2015-ben indult, amikor testvérével, Finneasszel – akinek akkor már volt egy bandája – közös dalokon kezdtek el dolgozni, amelyeket végül a SoundCloud zeneáruház oldalára töltöttek fel. Az elismerés az Oceans Eyes című dallal érkezett meg, amit egyébként Finneas a saját zenekarának írt, ám úgy vélte, húga hangszínéhez sokkal jobban passzolna a dal. A szerzemény felkeltette Finneas menedzserének érdeklődését, aki úgy vélte, testvére segítségével nagy sikereket érhetne el az énekesnő, így komolyabban kezdtek el foglalkozni azzal, hogy megalkossák a lány saját imidzsét. Az Oceans Eyes című dalhoz tartozó videóklip 2016 márciusában debütált, amire már a rádióállomások is felfigyeltek, és elkezdték játszani a nótát.

A testvérek ekkor még mindig a SoundCloudon jelentették meg a szerzeményeiket, ám ez nem sokáig maradt így, mivel Eilisht még azon a nyáron szerződtették a Darkroomhoz és az Interscope Recordshoz. A melankolikus pophoz legközelebb eső, kissé Lana del Rey-beütésű dalok frissítőleg hatottak akkoriban a zeneiparra, és az énekesnő által képviselt stílus azóta is sokkal inkább mondható alter, mintsem mainstream műfajnak. Az újdonság varázsa zeneszeretők millióinak volt csábító, ám Eilish sikeréhez jelentősen hozzájárultak a Spotify és az Apple Music streamingplatformok is, amelyek kvázi felkarolták őt. Utóbbi 2017 szeptemberében a hónap feltörekvő tehetségének választotta, és leforgattak vele egy rövid dokumentumfilmet, kiadták egy kislemezét, illetve készítettek vele egy interjút, ami jelentősen megdobta a népszerűségét.

2018-ban divatmárkákkal kezdett együtt dolgozni, majd még ugyanazon év novemberében felkerült a legbefolyásosabb 30 év alatti hírességek listájára, illetve ő lett a legfiatalabb előadó, akinek a dalát 1 milliárdan hallgatták meg a Spotifyon. 2019-ben a When We All Fall Asleep, Where Do We Go című albumának – rajta többek között a Bad Guy és a Bury a Friend dalokkal – megjelenésével robbant be igazán a köztudatba, majd még ugyanabban az évben ismét turnéra indult, ami 132 show-t foglalt magában. Bár a lemez kapcsán még egy turnét terveztek, a koronavírus-járvány miatt végül törölték a koncerteket. A fiatal énekesnő népszerűsége ugyanakkor a pandémia alatt sem hagyott alább, sőt a bezártság időszakát dalszerzéssel töltötte, majd 2022-ben, a járványt követően jelentette megHappier Than Ever című albumát, amellyel egy 88 állomásos világ körüli turnéra indult. Valószínűleg javarészt e lemez dalai fognak elhangzani a szigetes fellépésén is, visszanyúlva a közönségkedvenc nótákhoz.

Az előadó egyébként a pandémia alatt nyerte el első öt Grammy-díját, illetve megkapta élete nagy lehetőségét, így ő lett a legfiatalabb előadó, aki valaha megírt és előadott egy James Bond-film-főcímdalt. A 62. Grammy-díj-átadón szintén ő lett a legfiatalabb énekes, aki ugyanabban az évben elnyerte a négy fő Grammy-kategóriáért járó elismerést. Jelenleg 16 Guinness-rekordot tart fenn. Hét Grammyvel büszkélkedhet, illetve a James Bond – Nincs idő meghalni című filmben való közreműködése egy Oscar- és Golden Globe-elismerést hozott számára. Eddig egyébként összesen 169 díjat ítéltek oda neki.

(Borítókép: Billie Eilish 2022. június 10-én. Fotó: Samir Hussein / Getty Images)