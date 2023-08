A Sziget egyetlen színpada, ahol nem szégyen reggelig veretni

Amint az éj leszáll, illetve az utolsó headliner is elhagyja a Nagyszínpadot a Szigeten, a fesztiválozók nagy része az Óbudai-sziget hátsó felébe merészkedik, ahol a Party Aréna mellett található többek között a Colosseum. Ezen helyszíneken ekkor kezdődik az igazi buli, ami egészen a reggeli órákig tart. Míg az előbbiben rendszerint évről évre az elektronikus zene szinte minden műfajának a képviselői kapnak helyet, addig utóbbiban főleg az underground stílusok nyernek teret. Az ugyanis már évek óta bevett gyakorlat a szervezőknél, hogy a Colosseumba csak olyan lemezlovasokat pakolnak, akik még az elektronikus zenék egyes alfajait tekintve is rétegzenét játszanak. A helyszín egyébként nem tekint vissza olyan nagy múltra, idén 11 éve annak, hogy a Sziget Fesztivál oszlopos tagjává vált.

6 Galéria: A Sziget egyetlen színpada, ahol nem szégyen még reggel is veretni Fotó: Szollár Zsófi / Index

Bár a techno műfaj a 80-as évek közepétől kezdve indult el hódító hadjáratára, ennél valamivel később tört be hazánkba, amire utalhat az is, hogy a Szigeten csak 2012-ben bukkant fel egy olyan helyszín, ahol ennek a stílusnak a különböző változataival ismerkedhetnek meg a fesztiválozók. A Colosseum nevet kapó „színpad” már a kezdetekkor is hasonlóképp nézett ki, mint jelenlegi formájában, ám azóta valamelyest növelték a méretét, hogy még többen lépegethessenek a DJ-k által diktált ütemre.

Raklapból mennyország

A Colosseum 2012-ben jelent meg először a Sziget Fesztiválon, majd egy csapásra az egyik legkedveltebb helyszínné vált. A kilenc méter magas (ezt a maximális magasságot a szabvány raklapok terhelhetősége határozza meg) és 40 méter átmérőjű, már-már szobrászati alkotásnak számító építmény 3000 férőhelyes és több mint 3000 raklapból állt össze, ám az eltelt 11 év alatt némi változáson esett át. Az 1000 négyzetméteres színpadot a Hello Wood csapata alkotta meg, akiket az ókori amfiteátrumok inspiráltak, pontosabban a Szigeten heverő raklapokból nyerték az ötletet, amelyek felhasználásával egy környezetbarát módszert találtak arra, hogy a fesztivált követően egy évvel később újra fel lehessen használni őket, és ne keletkezzen túl sok hulladék.

A raklapokból felépített, rendkívül jó hangzásvilággal bíró Colosseum külsőre a 2012-es megalakulást követő években nem esett át túl nagy tatarozáson, ám 2022-ben, a helyszín 10. születésnapjára, illetve a koronavírus-járvány miatt két éven át szünetelő Sziget utáni első fesztiválra új arculatot kapott. A színpadot kiegészítették egy gladiátorfejjel, amelynek a lemezlovasok a szájában ülnek – ezáltal kiemelve őket, és elkerülve a kínos helyzeteket, hogy bármennyire beszámíthatatlan állapotban is tér be valaki a Colosseumba, biztosan ne a DJ-pultnál kérje ki magának a következő kör koktélt. Ahogy a Hello Wood oldalán fogalmaznak, az ipari anyagokból épült szerkezet nyers karaktere illeszkedik az indusztriális, mechanikus elektronikus zenéhez.

A gladiátor sisakja trapéz alakú acéllemezekből készült. A raklap tornyokat nyersacél profilok és racsnis hevederek stabilizálták, a gigantikus oszlopok közé pedig alumíniumhálót helyeztünk el. A fémháló esztétikai és praktikus szerepet is betöltött; fontos volt, hogy kívülről engedje a belátást, ne takarja el a látványos gladiátor fej előtt táncoló tömegeket, és a belső tér hívogató legyen, ugyanakkor az éjszakai világításban megcsillanva és acélos fényűvé válva megteremtse a tér zártabb, otthonosabb hangulatát

− olvasható az oldalukon, illetve hozzátették, a fenntarthatóság játssza a főszerepet, így a Colosseum építőanyagainak nagy része továbbra is újrahasznosított vagy újrahasznosítható, tehát a helyszín szétszerelését követően is értékesíthetőek maradnak a raklapok.

A legnevesebb előadók hazája

Az elmúlt 11 év során a Colosseum a nevét ugyan nem változtatta, csak egyes cégeké társult hozzá, ám az itt fellépő DJ-ket szemlélve a színvonalbeli ugrás már annál inkább tetten érhető. Az underground zenei műfajban tevékenykedő előadók közül a híresebbek már jártak nálunk, köztük például a Tale Of Us, Enrico Sangiuliano vagy Nina Kraviz. Hétfő este viszont újabb legenda csapott a lovak közé a Colosseumban, a dán Sven Väth, aki már nem először jár hazánkban. A lemezlovas este tíz órától volt kiírva – és három órán át játszott –, amikor még javában tartott a Nagyszínpadon Macklemore koncertje, és a többség még ott tartózkodott. A Colosseumba belépve kezdetben meglepődve konstatáltuk, milyen kevesen jöttek el a DJ fellépésére, ám az utolsó nagyszínpados előadó koncertjét követően megindultak a fesztiválozók, teljesen megtöltve a helyet, így már nemigen lehetett meglenni a tömegben.

Väth kissé meg is mosolyogtatott minket, mivel a DJ-pultnál állva annyira a szélén helyezkedett el a raklapokból eszkábált gladiátorszájban, hogy semmit nem lehetett belőle látni. Ennek következtében pedig kintről úgy tűnt, mintha magától menne a zene, vagy legalábbis pendrive-ról – ami David Guetta korábbi kamuzenekeveréseit nézve nem is lenne olyan meglepő. A dán lemezlovas egyébként a régi motorosok közé tartozik, egyike volt azon előadóknak, akik 2001-ben a Sziget Fesztivál frissen megnyitott, New York Party Aréna nevet viselő helyszínén elsőként léptek fel külföldi előadóként – és azóta már kvázi hazajár.