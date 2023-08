Bár a 2023-as Sziget Fesztivál utolsó napja egyértelműen Billie Eilishról szólt – a többi nagyszínpados fellépő is azzal hype-olta a közönséget, hogy hamarosan már az amerikai világsztárt láthatják és hallhatják – Marie Ulvennek, ismertebb nevén girl in rednek azonban még ennek ellenére is sikerült maradandót alkotnia.

Nehézkesen indult a kedd a Sziget Fesztiválon, hiszen épphogy elkezdődött a nap, máris befutott az első rossz hír: a tavalyi évhez hasonlóan idén is az utolsó utáni pillanatban, mindössze öt órával a kiírt fellépése előtt lemondta nagyszínpados fellépését a svéd rapper, Yung Lean. A szervezők a kései lemondás miatt az egész nap időpontjait átvariálták, ám új fellépő nem került be a programtáblába. Így a szokásos 16 órai kezdés helyett

az első koncert csak 17:30-kor indult a nagyszínpadon,

amit a norvég girl in red 19:30-tól vett birtokába kicsivel több mint egy órán keresztül. Érdekesség, hogy Marie Ulven nem most jár először Budapesten, korábban a fővárosban megrendezett 2021-es MTV EMA egyik sztárvendége volt – önálló koncertet hazánkban azonban eddig nem volt lehetősége adni, így rendkívül kíváncsian vártuk, mit tud egymagában produkálni a mindössze 24 éves énekes-dalszerző.

Azok a fránya lányok

Hogy energiából nem lesz hiány, még azelőtt meggyőződhettünk, hogy Ulven egyáltalán énekelni kezdett volna, az énekesnő ugyanis egy jókora sprinteléssel üdvözölte a Sziget közönségét, majd egyből bele is kezdett a You Stupid Bitch című szerzeményébe, amely nem meglepő módon egy lányról szól – hiszen girl in red nyíltan és büszkén vállalja, hogy leszbikus. Aki ismeri munkásságát, tudja, hogy dalai javarészt a szívéhez közel álló lányokról szólnak, azok viszont, akik mindezzel nem voltak tisztában, a girls című szerzemény alatt biztosan megvilágosodtak, a dal szövege ugyanis mindent egyértelművé tesz.

Ulven egyébként a homoszexualitás kérdését rendkívül fontosnak tartja, a koncert alatt többször is szóba hozta az elfogadást, szinte az összes LMBTQ+-zászlót kiszúrta a tömegben,

ahogy poénosan azt is sokszor megjegyezte, hogy nocsak, ismét egy olyan dal következik, amely egy lányról szól. A dalok között egyébként szinte mindig rövid szünetet tartott, és ilyenkor próbált minél közelebb kerülni a közönséghez, valamilyen aranyos történetet elmesélve. Az egyik ilyen alkalom során azonban már olyan közvetlen lett a kapcsolat, hogy Ulven majdnem az STD-kről, azaz a szexuális úton terjedő betegségekről kezdett el kiselőadást tartani, az utolsó pillanatban azonban végül meggondolta magát, és belevágott a következő nótába.

Hatalmas tömeg, hatalmas hangulat

Az, hogy az énekesnő mennyire foglalkozik a közönséggel, abból is észrevehető, hogy egy másodperc alatt kiszúrta, hogy valaki nincs rendben – ahelyett pedig, hogy belevágott volna a következő dalba, azonnal fényt kért, és arra utasította a biztonságiakat, hogy segítsenek a vélhetően ájulásközeli állapotba került személynek; addig pedig nem is volt hajlandó folytatni a koncertet, míg meg nem győződött arról, hogy a bajbajutottnak sikerült megfelelő segítséget adni.

Annak ellenére ugyanis, hogy a koncert előtti percekben esett néhány szem eső, a levegő rendkívül fülledt maradt, az pedig szintén nem segített, hogy vélhetően Billie Eilish miatt elképesztő mennyiségű ember tömörült a színpad elé; ahogy arról az Index is beszámolt, már a kora délutáni órákban elfoglalták a rajongók a legelső sorokat.

Mindezek ellenére azonban a hangulat parádés volt, a seratonin – girl in red egyik legnagyobb slágere – alatt csak úgy tombolt a tömeg, ahogy az i wanna be your girlfriend közben is, amely a koncert legvégén csendült fel. A dalok javarészt egyébként Ulven első – és jelenleg egyetlen – stúdióalbumáról, az if i could make it go quietről lettek kiválogatva, ezek mellett azonban a Chapter 1 és a Chapter 2 című EP-kről is szóltak szerzemények szép számmal, így a mindössze 15 számból álló setlist jóformán girl in red teljes diszkográfiáját lefedte.

Beindult az élet – vagy mégsem?

A koncert végén Ulven arról beszélt, hogy bár az ő nyara nem sikerült túl mozgalmasra, reméli, hogy mi számos emlékkel gazdagodtunk az elmúlt hónapokban. A különböző eseményeket persze mindenki máshogy éli meg, girl in red szavai azonban meglehetősen furán hangzottak azok után, hogy a júniust szinte végig Taylor Swift mellett töltötte – a The Eras Tour elnevezésű turné chicagói, detroiti, pittsburghi és minneapolisi állomásain ugyanis a 24 éves lány volt Swift előzenekara.

Ennek fényében persze az is megeshet, hogy az énekesnő kijelentése az új dalok írására vonatkozott, hiszen a rajongói már tűkön ülve várják, mikor áll elő második, teljes értékű albumával – az első sikere után ugyanis vétek lenne itt abbahagyni.

Azok után persze, hogy Ulven után az Oscar-díjas, hétszeres Grammy-díjas és Golden Globe-díjas Billie Eilish vette uralmába a színpadot, hamar egyértelművé vált, hogy közel sincsenek még egy szinten – ismételten bebizonyosodott azonban, hogy a hozzá hasonló indie-előadóknak igenis helye van a Sziget Nagyszínpadán, dalaikkal ugyanis elképesztő hangulatot tudnak teremteni.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)