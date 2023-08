Miután beugrott egy dal erejéig a nagyszínpadon fellépő Dzsúdlóhoz, a Sziget Fesztivál FreeDome nevezetű óriási sátrában adott önálló koncertet kedd este Krúbi. Az előadó a Viktória királynőről megemlékező műsorával állt a közönség elé, amit korábban már a Budapest Parkban is láthatott a nagyérdemű, amelyről mi is beszámoltunk.

6 Galéria: Több ezren skandálták Krúbi szigetes koncertjén, hogy "mocskos Fidesz" Fotó: Kaszás Tamás / Index

A szigetes koncertjére egyébként a korai – háromnegyed 7-es – kezdés ellenére is meglehetősen sokan érkeztek: a több mint tízezer fős sátorban talán 6-7 ezren lehettek összesen, de az oldalán nyitott programhelyszín melletti füves területen is sokan ácsorogtak. A műsor kezdetén ezúttal is Orbán Viktor nővé karikaturizált alteregójaként jelent meg a kivetítőn a produkció kulcsfigurája, Viktória királynő – őt kívánta gyászolni a dalszövegeiben sokszor keményen kormánykritikus előadó.

A rendkívül energikus produkció vége felé az az Orbán Viktor-bábu is előkerült, amely a Budapest Parkban is felbukkant a koncerten – és ahogy akkor, most is szájon csókolta Krúbi, miközben az Oroszlánkirály Az élet az úr című betétdalának fideszesített változatát énekelte a kivetítőn felvillanó óriási Fidesz felirat előtt.

A jelenlévők egyébként az első perctől az utolsóig láthatóan nagyon élték Krúbi műsorát, és a dalszövegeit is kívülről fújta szinte mindenki. A koncert alatt kétszer is nekiálltak skandálni, hogy

Mocskos Fidesz!

– a sátor pedig a kiváló akusztikájának köszönhetően csakúgy harsogott. A közönség reakcióit az előadó nem kommentálta, de láthatóan azért őt is felturbózta, hogy egy olyan fesztiválon, ahol nagyon sok a külföldi, és a magyarok sem feltétlenül a hazai előadók miatt váltanak jegyet, ilyen sokan kíváncsiak voltak a produkciójára. Iszonyú átéléssel és energiával tolta végig a koncertet, az utolsó számnál pedig még a fotósárokba is leugrott, hogy a kordon mellett végigszaladva lepacsizzon mindenkivel.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)