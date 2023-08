A Lakmusz közérdekű adatigénylés útján megkapta a fővárosi kormányhivataltól azt a két fogyasztóvédelmi határozatot, amivel a Libri könyvesbolthálózatra 1 millió, a Lírára 12 millió forintos bírságot szabtak ki LMBTQ-témájú könyvek nem megfelelő árusítása miatt – írják.

A kormányhivatal közleményéből és a Líra kommunikációjából már korábban kiderült, hogy a Líránál Alice Oseman Heartstopper – Fülig beléd zúgtam című könyve miatt vizsgálódott a hatóság. A megismert határozat ezt csak annyiban pontosítja, hogy összesen 5 darab könyvről van szó, egy négyrészes sorozatról, aminek az első részét két kiadásban is forgalmazták.

Az mindeddig nem volt ismert, hogy a Librinél milyen könyvet kifogásoltak. A fogyasztóvédelmi döntésből azonban kiderül, hogy

FRANCESCA CAVALLO ÉS ELENA FAVILLI ESTI MESÉK LÁZADÓ LÁNYOKNAK CÍMŰ MUNKÁJA SZÚRT SZEMET A KORMÁNYHIVATALNAK.

A könyv a Móra Kiadó ismertetője szerint „száz rendkívüli nő életét mondja el Kleopátrától Marie Curie-n át Michelle Obamáig”. A bemutatott hősnők sikerei „azt bizonyítják, hogy a hagyományos női szerepekből ki lehet törni, és bármire képes egy lány, ha az akadályokat leküzdve kibontakoztatja a benne rejlő lehetőségeket”.

A kormányhivatal a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet 20/A. paragrafusának 3. bekezdésére hivatkozva büntetett. A kérdéses bekezdés kimondja, hogy

„Születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő, gyermekeknek szóló termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban forgalmazható.”

Objektív felelősség terheli

A határozat szerint a Libri azzal próbált védekezni, hogy ők nem tudták, hogy a kérdéses könyv a kormányrendelet hatálya alá tartozik, és ezért „különleges kezelést igényel”, mert a kiadó erről nem tájékoztatta őket. A kormányhivatal döntése azonban egyértelműen a kereskedő cégekre, és nem a kiadókra teszi a felelősséget.

A Librit „objektív felelősség terheli a mesekönyv forgalmazásának jogszabályi előírásai betartása kapcsán”.

Mind a Libri, mind a Líra esetében az áll a határozatban, hogy a bírság és a fóliázási/elkülönítési kötelezettség indokolt „a törvény által elrendelt cél, vagyis a gyermek- és fiatalkorúak testi és lelki integritásának védelméhez fűződő alapvető jogai védelme érdekében”.

A fogyasztóvédelmi döntésekkel szemben 30 napon belül közigazgatási pert lehet indítani. A Libri elleni határozat június 2-án, a Líra elleni július 13-án született, a határidő tehát mindkét esetben eltelt.

Mint azt korábban megírtuk, Nyáry Krisztián író, a Líra kreatívigazgatója szerint a szépirodalom fele a jogszabály hatálya alá esik, annyira tág a megfogalmazás. De nem csak Magyarországon, hanem az egész világon egy cenzúra zajlik a kultúrában. „A jogszabály olyan tágan fogalmaz, hogy a fél szépirodalomra vonatkozik. Hiszen a homoszexualitást még a Biblia is »megjeleníti«, nem is beszélve az »öncélú szexualitásról«. Bár a könyvszakma két éve több kérdést is feltett erről, nem kaptunk választ.”