Súlyos betegsége miatt lemondta budapesti útját a világhírű olasz rendező

A PesText hagyományos őszi kiadása 2023. szeptember 27–30. között várja a világirodalom iránt érdeklődőket a Három Hollóban. A MISZJE (Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület) és a Petőfi Kulturális Ügynökség által szervezett rendezvény idei díszvendége eredetileg a világhírű olasz író, rendező és előadóművész, Alessandro Baricco lett volna. És mivel a PesText idén is együttműködik a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal, így Bariccónak a könyvfesztiválon is fontos szerepet szántak – adta hírül korábban a Litera.

Később megírtuk, hogy az elismert olasz alkotó személyes okokból mégsem jön Budapestre. Az Index most észrevette, hogy miért.

Alessandro Baricco a kiújult leukámiája miatt hagyja ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált.

Az író a közösségi oldalán közölte a hírt. „Tudom, hogy nem használtam a közösségi oldalaimat, de türelmesnek kell lennetek velem, mert az utóbbi időben nehéz időket éltem át.

Két nappal ezelőtt hazaengedtek a milánói San Raffaele Kórházból, ahol másodjára estem át csontvelő-átültetésen Prof. Ciceri osztályán (azért volt szükség erre, mert a betegségem visszatért). Az orvosok (Peccatori csapata) azt mondják, hogy minden jól ment, és a körülmények is ideálisak. Csak azt tudom, hogy nehéz 41 nap volt, de most minden fantasztikus.

Most az író nemcsak az állapotáról akarta tájékoztatni a követőit, hanem köszönetet is mondott azoknak, akik a nehéz időkben is támogatják, mindig mellette vannak.

Azért is írok, mert a párom, Gloria egy hihetetlen nő, a családom nagyon kemény emberekből áll, és a barátaim soha nem hagytak magamra. Ó, mennyire köszönök mindent. Most újra talpra állok, és nézem a több száz éves fákat, amelyek – ahogy azt Emanuele Coccia és Stefano Mancuso tanította – jobban tudnak élni, mint mi.

Így hát az sem meglepő, hogy a poszt alatt tájkép látható, a háttérben hatalmas fákkal.

Alessandro Baricco a poszt végén elárulta, hogy legközelebb mikor találkozhat vele a közönség. „A programom szerint 2023. október 29-én újra a nyilvánosság elé állok a milánói Scalában, ahol én leszek a narrátor a legendás Labèque nővérek koncertjén. Barátaim, ez nagy öröm. Ölellek benneteket!”



Az olasz író amúgy 2022 januárjában a közösségi médiában közölte a rossz hírt a követőivel. „Vannak hírek, és ezúttal tényleg személyesen kell elmondanom. Figyelmeztetlek. Az történt, hogy öt hónappal ezelőtt krónikus myelomonocytás leukémiát diagnosztizáltak nálam. Megsérültem, de nem annyira, ugyan már...” – írta akkor.

A szervezők igyekeztek méltóképp felkészülni Baricco látogatására. 2023. április 14-én a Három Holló színháztermében még kerekasztal-beszélgetést is tartottak az alkotói munkásságáról: Puskár Krisztián vezetésével Gurubi Ágnes író, Jankovics Márton újságíró és Koltai Lajos rendező, operatőr nyújtott betekintést Baricco szerteágazó művészetébe.



Alessandro Baricco elsősorban a Novecento, a Tengeróceán és a Selyem című bestsellerregényeiről ismert, de kulturális műsorok televíziós műsorvezetőjeként, drámaíróként és esszéíróként is népszerű. 14 könyve érhető el magyarul.