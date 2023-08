A TMZ értesülései szerint Ron Cephas Jones színész képviselője közölte a nyilvánossággal, hogy az összesen hat évadot megért, Rólunk szól című sorozat William H. Hillje elhunyt. Ahogy nyilatkozatában kifejtette, mindenki, akinek volt szerencséje ismerni őt, érezte, Jones mennyire nagylelkű, kedves személyiség.

Úgy tudni, a halálát tüdőproblémák okozták, amelyekkel már régóta küzdött. A színész korábban maga számolt be róla a The New York Timesnak, hogy krónikus tüdőbetegséget diagnosztizáltak nála, és 2020-ban kettős tüdőátültetésre volt szüksége.

A New Jersey-ben nevelkedett színészt pályafutása során négy alkalommal jelölték Emmy-díjra. Ezen jelölések közül pedig kettőt díjra is tudott váltani, mindegyiket az előbb említett, Rólunk szól szériában való alakításáért kapta. Emellett 2018-ban a Screen Actors Guild díjátadóján szintén átvehetett egy elismerést.

Nem ez a produkció volt az egyetlen, amelyben megmutathatta tehetségét, mivel munkássága során olyan sorozatokban tűnt még fel, mint az Esküdt ellenségek, a Mr. Robot vagy a Truth Be Told. Sőt a világtörténelem legnagyobb elméivel foglalkozó, National Geographicon futó, Géniusz nevezetű széria még meg nem jelent negyedik évadában is szerepet kapott. Ő játssza Elijah Muhammadot, az Iszlám Nemzet vallási mozgalom atyját. Ez a szerep minden bizonnyal az utolsó munkái egyike.