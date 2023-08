A Balaton-parton is felzúgott Krúbi koncertjén a „mocskos Fidesz”

Már elővételben telt házas volt a Strand Fesztivál csütörtöki napja, amikor főműsoridőben a nagyszínpadon Krúbi produkcióját tekinthette meg a nagyérdemű. A rapper Zamárdiban is Viktória királynőt gyászolta, a közönség pedig most sem feledkezett meg megemlékezni a Fideszről.

Legutóbb augusztus 15-én, a Szigeten jártunk Krúbi koncertjén, aki a fesztivál FreeDome névre keresztelt sátrában lépett fel akkor. Az előadó akkor is a Viktória királynőről megemlékező műsorával állt a közönség elé, amit korábban már a Budapest Parkban is láthatott a nagyérdemű, és amelyről akkor mi is beszámoltunk.

A Strand Fesztiválra ugyancsak ezzel a produkcióval érkezett a rapper, aki az elővételben egyébként már telt házas, csütörtöki napon kapott helyet a Zamárdiban zajló rendezvény nagyszínpadán, méghozzá meglehetősen előkelő idősávban, este tíz óra után húsz perccel állt a közönség elé a Balaton-parton.

Ahogy már korábban is megírtuk, Krúbi aktuális műsorának kezdetén Orbán Viktor nővé karikaturizált alteregójaként jelenik meg a kivetítőn a produkció kulcsfigurája, Viktória királynő, akit a közönséggel együtt kíván gyászolni a dalszövegeiben sokszor keményen kormánykritikus előadó. Ez a Strand Fesztiválon is pontosan így történt, a koncert vége felé pedig az Orbán Viktor-bábu is előkerült, és Krúbi persze most is szájon is csókolta, miután az Oroszlánkirály Az élet az úr című betétdalának fideszesített változatát elénekelte a kivetítőn megjelenő óriási Fidesz felirat előtt.

10 Galéria: Krúbi, Strand Fesztivál 2023 Galéria: Krúbi, Strand Fesztivál 2023. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A fesztivál jórészt fiatalokból álló közönsége az előadó csaknem minden dalának szövegét kívülről fújta, és persze nem maradt el a Krúbi-koncerteken mostanra szinte már kötelező elemmé vált közös skandálás sem – a buli alatt most is felzúgott a színpad előtt összegyűlt tömeg, együtt üvöltve, hogy

Mocskos Fidesz!

Az előadó ezúttal sem kommentálta a fanok reakcióit, ám minden energiáját a produkcióba tolva becsülettel letolta a vállaltakat, és a szigetes koncertjéhez hasonlóan itt is leugrott a show végén a fotósárokba, hogy testközelbe kerüljön az első sorokban tomboló néppel.

A fentiek most talán azért is érdekesek, mert Tihanyban épphogy kezdetét vette a Fidesz egyik meghatározó eseménye, a Tranzit néven ismert politikai fesztivál, ahol idén Orbán Viktor is részt vesz. Hogy vajon mennyire viszi át a túlpartra a víz a Strand Fesztivál hangjait, persze nem lehet tudni biztosan.

Krúbi közönségének reakcióira egyébként először a debreceni Campus Fesztivál után figyelt fel a sajtó. Akkor videó is készült a közös skandálásról, ami úgy tűnik, azóta egyik koncertjén sem marad el. Debrecenben így történt: