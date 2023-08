Budapesten lép fel Elvis Costello

A 69 éves londoni zenész ismét a magyar fővárosba érkezik. Legutóbb 2014-ben járt hazánkban Costello, akkor szintén a Müpában lépett fel, ahogy most is teszi majd. A hetvenes évek óta aktív zenészt ezúttal régi kollégája, Steve Nieve zongorista kíséri európai körútján. Ennek kapcsán volt szerencsénk részt venni egy online sajtótájékoztatón, ahol a híres énekes mesélt emlékeiről, és arról, hogy számára mit is jelent a zene.

Már csupán egy év, és a híres énekes-dalszerző, Elvis Costello is betölti a hetvenet. Augusztus 25-i születésnapját különleges módon ünnepelte a híres zenész. Félig meddig munkával telt az ideje, ugyanis úgy döntött, összehív egy online sajtótájékoztatót, ahová azoknak az országoknak a képviselőit invitálja meg, ahol ősszel fog majd fellépni.

Budapesten szeptember 30-án játszik majd a Müpában. Amikor legutóbb a magyar fővárosban járt, akkor is Művészetek Palotája adott otthont az énekes fellépésének. 2014-ben ugyan szólóban járta be Európát, de most régi zenész kollégájával, Steve Nieve-vel fog közösen zenélni.

A születésnapi sajtótájékoztatón több mint harminc ember vett részt, így mindenki csupán egy pár kérdést tehetett fel Elvis Costellónak. Rögtön az első kérdező arról faggatta az énekest, hogy mi a véleménye a koncerthelyszínről, ahol Hamburgban fog fellépni. Bár az énekes túlságosan mélyen nem ment bele a részletekbe, azt megemlítette, hogy legyen a fellépési helyszín egy klub, egy operaház, vagy egy koncertcsarnok, mindnek megvan a maga varázsa.

Lehetőségek tárháza

Legkedvencebb koncerthelyszínei között említette Olaszországot, Dublint, Barcelonát és Budapestet. Utóbbinál elbizonytalanodott egy pillanatra, hogy ugyanott játszik-e majd most is, mint legutóbb, de emlékei annyiban biztosak voltak, hogy a magyar fővárosban imádott zenélni. Örül annak, hogy sokféle helyszínen léphet fel, mivel a mostani koncertjét kiemelten különlegesnek véli:

Ennek a shownak van a legnagyobb dinamikai íve, amit valaha csináltunk. Abban a pillanatban, hogy hozzáadod a dobot és a basszust a zenéhez, már egy bizonyos hangerőről indulsz, de azáltal, hogy csupán ketten vagyunk, képesek lehetünk igazán halkan is játszani, de ugyanakkor igazán hangosan is. Lehetünk zajosak és teremthetünk káoszt, azt a fajta hatást, amit egy igazi rock'n roll shownál vár az ember. Bármit összehozhatunk, semmi sem lehetetlen

– mondta az énekes.

Arról is beszélt a dalszerző, hogy számok tekintetében vegyíteni fogják azokat a slágereket, amiket a közönség szeretne hallani, de igyekszik kerülni a kiszámíthatóságot. Nem egy nosztalgiavonatot szeretnének a színpadra vinni, hisz azt az ember otthon is megkaphatja, ha felteszi a régi lemezeket. Meglepetést akarnak okozni a közönségnek, de úgy, hogy senki se térjen haza hiányérzettel az est végén.

Az Index kérdésére Elvis Costello elmondta, hogy miként vélekedik a sikerről, és szerinte melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel egy most induló, ifjú előadónak szembe kell néznie. Elmondása szerint nincs biztos formula, bármennyire is szeretné ezt mondani. Ha volna, akkor már ő maga is akkora sikert ért volna el, hogy nem lenne hova tovább. Viszont nem ezért zenél. Az ő szavait idézve:

Kalandozni akartam a zenében. Értem el némi sikert, képes voltam és vagyok is biztos, jó megélhetést biztosítani magamnak ezáltal. Viszont a pénzt, amit keresek, visszaforgatom a zenébe, hogy újabb felvételeket készíthessek. Sajnos lemezeket készíteni nem egy olyan jövedelmező elfoglaltság, mint ahogy azt sokan hiszik.

Hozzátette:

Számos ifjú zenész barátom van, akik nagyon keményen dolgoznak a sikerért, de teljesen más ritmusban, mint ahogy anno én tettem. Sokszor nem turnéznak azért, hogy egy-egy lemezt, vagy kiadványt ezzel népszerűsítsenek. Nagyon gyorsan adnak ki dalokat és kislemezekkel dolgoznak főként. Folyamatosan igyekeznek a látómezőben maradni és a közösségi médiában aktívnak lenni... Nincs semmilyen nagy filozófiai megfejtésem ezzel kapcsolatban. Könnyű lenne azt mondani, hogy régen minden jobb volt. Pedig akkor sem volt könnyebb. Csupán más.

Az énekes azt is elmondta, hogy számtalanszor megesik, hogy az ember úgy érzi, nincs tovább. Nincs több küzdeni akarás benne, nincs több dal, amit kiadna magából, és véleménye szerint ez természetes. A zenészeknél történik ilyen, vele is megesett a nyolcvanas években, de aztán hirtelen azon kapja magát az ember, hogy a zongora előtt ül és klimpírozik, hogy felkapja a gitárt, és szinte önkéntelenül új dallamokban gondolkodik.

Valami a gyökerekben

Megadatott a számára életében, hogy rengeteg híres, tehetséges és különleges zenésszel alkothasson közösen, és mindnyájuktól tanult valamit. Hálás azért, hogy voltak dalai, amelyek híresek lettek, de azért sem képes megragadni a slágereinél, mert az nem az ő választása volt, hogy melyik dalát kapják fel. Vannak olyan alkotásai, amelyeket olyan személyeknek hála születhettek meg, akik mindig is különleges helyet fognak elfoglalni a szívében. Még akkor is, ha ezeket nem játszották negyven éve a rádiók, és nem lett belőlük sikersláger.

Sokszor van, hogy ő maga elkezd megalkotni egy dalt, és aztán hosszú éveken át nem találja a megfelelő formát, mégis ott motoszkál a fejében, hogy kellene vele kezdeni valamit. Arra is van példa, hogy elkészült egy dallal, de sosem érezte elég jónak, ezért nem vette fel, és nem is adta elő élőben, a fiók mélyén maradt.

Utazásai közben folyamatosan gyűjti az újabb inspirációt.

Mindig visz magával egy kisebb, hordozható lemezjátszót. Ez az alapfelszerelésének része. A sajtóesemény végén megmutatta nekünk, hogy épp milyen lemezeket hozott magával. A számos bakelit között volt mindenféle zene olasz muzsikától elektromos, kísérleti hangzásokig, de akadt két lemez, amit külön kiemelt az énekes. Az egyik egy Billie Holiday album, amelyet 1981 óta cipel magával. A másik egy felvétel, amelyen édesapja zenél.

Varázslatos volt gyerekként látni édesapámat a színpadon. Ez nagy hatással van az emberre. Olyan érzésem volt, mintha ez is egy munkahely lenne. Az édesapám minden este hatra elment a táncterembe, úgy ahogy a barátaim szülei napközben a gyárba, vagy az irodába. Csak az én apám este ment dolgozni

– emlékezett vissza az énekes.

A híres zenész most azt a varázslatot és különleges világot szeretné egy új köntösben feléleszteni Budapesten, amelyet már gyermekkora óta hordoz magában, amely - mondhatni - a vérében van. Elvis Costello szeptember 30-án fog Budapesten játszani a Müpában.