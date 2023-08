Burgerfanatikusok gyűlnek össze a Békás-tó körül

2023-ban is visszatér a burger fesztivál hangulat Debrecenbe. Szeptember első hétvégéjén igazi szabadtéri pikniken és sütögetésen vehetnek részt a burgereket, grillezéseket kedvelő baráti társaságok és családok a Szaft ’N Burger - Országos Hamburgersütő Versenyen és Steaksütő Tusán.

Évente egyszer, ezen a napon találkoznak a kézműves hamburgerek szerelmesei Debrecenben, a Békás-tó partján. A street food kioszkokat – Garage Burger, Grillakadémia, Magtár Étterem, Next Bistro, Vadaskert Vendéglő, Zuzmó BBQ –, több hazai kézműves sörfőzde – BAZ Beer, Fekete Péter Sörmanufaktúra, Hajdú Serház, Horizont, Hübris, MONYO, Tacet Brewery, Ugar Brewery - kíséri, továbbá a társszervező családi gazdaság, a Hortobágy Angus termékeit is megvásárolhatja a közönség, miközben a versenyeken is készülnek az ínycsiklandozó falatok.

Délután 15 órától az autentikus amerikai életérzéssel átitatott country és rockabilly zenekar, a Nyughatatlan látható és hallható a színpadon. Az esemény szakmai iránymutatásért idén is Jancsa Jani gasztroblogger, a budapesti Bamba Marha Burger Bár kulináris vezetője, a Nagy Burgerkönyv szerzője felel, aki egyúttal a zsűri elnöke is.

Jancsa Jani, az ország legnagyobb követői bázissal rendelkező burgerfanatikus csoportjának házigazdája, akit szeptember 2-án a Szaft 'N Burgeren személyesen is lehet kérdezni a tapasztalatairól, fortélyairól, 16.15 órától a színpadon tart élménysütést és bemutatót.

A meghirdetett versenyben a profi kategória győzteséhez kerül Az ország burgere cím, melyet egészen a jövő évi versenyig őrizhet - nem véletlen, hogy itt a legnagyobb az érdeklődés. Emellett amatőr kategóriákban is megmérettethetik magukat a kihívások kedvelői: egyénileg, csapatversenyben és junior kategóriában is a szervezők biztosítják a Hortobágy Angus prémium pogácsáit a sütéshez.

A steaksütő tusa középpontjában, ezúttal a márványozott Angus chuck eye steak kerül. A freestyle kategóriában egyéb hússal, hallal vagy éppen vegán összetevőkkel lehet kísérletezni.