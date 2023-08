Ahogy arról korábban írtunk már, zeneszerzői pályázatot hirdet a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) a Fővárosi Önkormányzat támogatásával Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából. A győztes pályaművet a Budapesti Fesztiválzenekar mutatja be Fischer Iván vezényletével egy nagyszabású szabadtéri koncerten a Budapest 150 programsorozat részeként szeptember másodikán a Hősök terén.

A tavasszal kiírt pályázatot egy fiatal, huszonöt éves zeneszerző, a Junior Príma díjas Oláh Patrik nyerte, aki az első lovári nyelvű mise szerzője is egyben. A fiatal alkotó műveiben gyakran az autentikus cigányzene és a klasszikus zene kapcsolódási pontjait kutatja. Pályaművében is az összeolvadás témáját bontja ki, azt a három városrész fúziójával analógiába helyezve.

A három városhoz fűződő érzelmeimmel próbáltam megfogalmazni Pest nyüzsgését, Buda kifinomultságát, Óbuda lakótelepeit és római emlékeit

– fejtette ki Oláh Patrik a hozzánk eljuttatott közleményben.

Hősies jubileum

A BFZ az elkészült alkotást a szeptember másodikai debütálást megelőzően stúdióban is rögzítette, hogy a fővárosi intézmények programjaikon azt felhasználhassák. Az esemény az új szerzemény ősbemutatóján túl egyúttal a Fesztiválzenekar 40. jubileumi évadjának nyitó programja is. Az eseményen továbbá elhangzik majd Beethoven 3. Esz-dúr, Eroica című szimfóniája. A művet a BFZ nyári turnéján is előadta Londonban, Grafeneggben és Brémában is, amelyet kiemelkedő szakmai elismerés fogadott.

Fischer Iván mindig izgalmas, friss szemlélettel nyúl a klasszikus szimfonikus repertoár darabjaihoz

– nyilatkozta Erdődy Orsolya, a BFZ menedzserigazgatója a hozzánk eljuttatott közleményükben. Hozzáteszi:

Biztos vagyok benne, hogy a BFZ előadása rejt meglepetéseket az Eroica ismerőinek, és megérinti majd azokat is, akik most ismerkednek a szimfóniával – és nemcsak a zárótétel magyar verbunkos motívuma miatt.

A szeptember másodikai hangverseny ingyenes esemény. A szervezők a kényelmes zenehallgatás érdekében papírszékekkel készülnek, így az érdeklődők már 17:30-tól helyet foglalhatnak a téren. A rendezvény 18:30-kor kezdődik Fischer Iván, a BFZ zeneigazgatója és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterének köszöntőjével.