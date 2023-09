Fél lábbal már a pokolban vagyunk, ahol metál és filmezene szól

Thomas Bergersen és Nick Phoenix stílusokon átívelő, kísérletező zenei projektje idén Budapestre is ellátogat, ahol a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont a produkciónak. A szeptember 16-án, Prágából induló turné keretén belül 27-én érnek el a magyar fővároshoz, majd október ötödikén Rotterdamban zárják a koncertkört.

Legyen szó film-, vagy videójáték, vagy televíziós zenéről, a Two Steps From Hell producerpárosa, Thomas Bergersen és Nick Phoenix az innovációt kutatta mindig is. Az évek során stabil követőtáboruk alakult első, 2010-es Invincible lemezüket követően. Mára az össz streaming hallgatottságuk meghaladja a négymilliárdot, azonban első élő koncertkörükre 2022-ig nem került sor.

Az előzetesek mesterei

Tavaly jelentős nemzetköz sikert arattak, ezért idén úgy döntöttek, újból turnéra idulnak, ezúttal a Közép- és Nyugat-európai régióra fókuszálva. Szeptemberben és Októberben olyan városokban adnak koncertet, mint Prága, Berlin, München, Bécs, Párizs, Rotterdam, vagy szeptember 27-én Budapest.

Az első fellépéseket – dupla koncertet – Prágában adják szeptember 16-17-én, majd Németország és Ausztria után érkeznek Magyarországra. A koncertkört Svájcban, Franciaországban, majd Belgiumban folytatják, végezetül pedig október ötödikén, Hollandiában zárják a turnét.

A négy platinalemezes szerzőpáros klasszikus, epikus zenei megközelítésből indul, amelyet rock és metál zenével, kelta elemekkel dúsítanak, amihez egy filmes, grandiózus hatáskört kapcsolnak. Legutóbbi lemezük 2022. november 4-én jelent meg, ezt hozzák el hazánkba is szimfonikusokkal, kórussal, teljes nagyzenekarral megszólaltatva, amelyben ők is részt vesznek különféle hangszereken.

Budapesti koncertjükön az érdeklődők ebből kaphatnak testközeli élményt.

A szerzőpáros egy időben a filmelőzetesekre szakosodott. Olyan franchise-ok és alkotások beharangozóihoz szereztek zenét, mint a Harry Potter, a Karib-tenger kalózai, a Star Trek, a Bosszúállók: Végjáték, az Aquaman, vagy a Jurassic World.

Budapesten szeptember 27--én lépnek fel zenekarukkal a Papp László Budapest Sportarénában.