Németországban is felcsendült a Szomorú vasárnap

Leslie Mandoki és zenekara budapesti koncertjüket követően Kolozsváron lépett fel, majd indult a német koncertkör. Hamburg, Berlin, München, Drezda, a zenekar mindenütt telt házas koncertet adott. Magyar képek című aranylemezük népszerűsítése mellett a zenekartagok saját, külön projektjeiből idéznek fel darabokat, valamint olyan feldolgozásokat is készítenek, mint a Szomorú vasárnap, amelyet Budapesten, a bazilika előtt is eljátszottak.

Az életben nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a jól megtervezett dolgokba ragadva éljünk, hanem engedjük, hogy a spontaneitás is szabadon áramoljon a mindennapjainkban. Nem sokkal a budapesti koncertünk előtt, pont egy vasárnap este, beugrottunk egy csodálatos magyar étterembe Till Brönerrel, aki amellett, hogy zenésztársam, jóbarátom is. Zárás után Csicsó, akit korábban még Szakcsi Lakatos Béla barátom és mentorom mutatott be, eljátszotta nekünk a Szomorú vasárnap című dalt cimbalmon. Amikor megszólalt a muzsika, a múlt, a jelen és a jövő egyetlen kontinuummá olvadt. Az élet színei, a boldogság és a bánat pillanatai életre keltek, akkor és ott… életünk színes palettájának egyik legszebb ecsetvonásává vált ez a zenei élmény. Mélyen megérintett... nem volt kérdés számomra, hogy a Szomorú vasárnapnak ott a helye a műsorunkban. Budapesten, Kolozsváron, Hamburgban, Berlinben, Münchenben, Drezdában is megszólalt már, ahol óriási siker volt, a jó hír az, hogy a közönség is pontosan úgy imádja, ahogy mi, zenészek is. Leipzigben is, a turné további állomásán is játszani fogjuk