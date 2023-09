Vérjóslás és rabszolgavásár is lesz az óbudai arénában

A tavalyi nagy sikert követően 2023. szeptember 8-10. között újra megelevenedik az aquincumi katonavárosi amfiteátrum a III. kerületi Pacsirtamező utcában, és a körszínházat ismét gladiátorok, római katonák és barbár harcosok népesítik be. Az Aquincum Baráti Kör szervezésében és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával megvalósuló AmfiFeszt „ókori” programjaira a belépés minden látogató számára ingyenes.

A szeptember 8-án, pénteken az óbudai Fő térről induló ünnepi menettel kezdődik az a háromnapos „ókori” rendezvénysorozat, amely kézműves foglalkozásokkal, mesterségek bemutatóival, szépségszalonnal, ókori vásárral, régészeti előadásokkal és vezetésekkel, mitológiai mesemondással és gladiátorképzővel, valamint számos egyéb programmal várja az érdeklődőket.

A Fő térről pénteken este fél hétkor indul a történelmi felvonulás, amelynek során az amfiteátrumba vezető úton együtt menetelnek majd az Óbuda történeti korszakait megidéző csapatok a római gladiátoroktól a középkori lovagokon át a reformkori polgárokig, a korszakokhoz illő zenei kísérettel.

Az aquincumi katonavárosi amfiteátrumba érkező menet résztvevői és a közönség az ünnepélyes megnyitót és római áldozatbemutatást követően látványos buzogány- és tűzzsonglőr-bemutatót tekinthetnek meg, az estét középkori hangulatú koncert és táncház zárja.

Divatbemutató és rabszolgavásár

Szombaton és vasárnap az amfiteátrum arénájában a főszerep ismét a gladiátoroké. Megnézhetjük, hogyan edzettek és csaptak össze, sőt azt is megtudhatjuk, hogyan lett valakiből ilyen különleges harcos. A gladiátorok mellett a különféle seregek is összecsapnak. Megütköznek a barbárok és a római legionáriusok, megtudhatjuk, hogyan harcoltak a kelták, hogyan kötöttek szövetséget a kvádok és a szarmaták, és arra is fény derül, hogy mi az a kimber vérjóslás.

Az érdeklődők ezenkívül történeteket hallhatnak a görög–római mitológiából és a kaukázusi nart legendák világából, megnézhetik az ókor legújabb trendjeit a római divatbemutatón, megtudhatják, hogyan zajlott egy római rabszolgavásár, valamint a tárlatvezetéseken és a régészeti előadásokon megismerhetik Aquincum ókori múltját és római örökségét.

A hétvége mindkét napján ősi hagyományokat ápoló mesterek tartanak bemutatót, a gyermekeket kézműves foglalkozások és miniatűr ásatás várja, és ókori tanítómesterektől sajátíthatjuk el a római kalligráfiát. A látogatók a rómaiak és az ókori Pannónia területén élők mellett a tartomány határain túl élő népek életmódjával és szokásaival is megismerkedhetnek a hagyományőrzők táboraiban, megjelennek az ókori olimpiai sportok modern örökösei, ezen kívül lesz római szépségszalon, jósda, bátorságpróba, családi játék é vásári forgatag.

PROGRAMOK

szeptember 8. (péntek)

18:00-18:30 Találkozó a Fő téren

18:30-19:15 Történelmi felvonulás a Fő tértől a katonavárosi amfiteátrumig

19:15-19:35 Megnyitó és áldozatbemutatás

19:40-20:00 Buzogánybemutató

20:00-20:30 Tűzzsonglőrbemutató

20:45-22:00 Bordó Sárkány koncert és táncház

s zeptember 9. (szombat)

10:00-10:30 Ritka történetek a görög-római mitológiából, mesemondó: Zalka Csenge Virág

10:15-10:45 Mithras a katonai táborban – az aluljáró titka /korlátozott férőhelyek! előzetes bejelentkezés és találkozó az infósátornál

10:30-11:00 Régészelőadás: Wellness az ókorban – pletykák a római fürdőkből

10:30-11:00 Gyógynövényséta /találkozó az infósátornál

11:00-11:30 Római divatbemutató – kifutón az ókor legújabb trendjei

11:30-12:00 Kimber vérjóslás

12:00-12:30 Barbár-római összecsapás

12:30-13:00 Kaukázusi nart legendák, mesemondó: Zalka Csenge Virág

13:00-13:30 Legiós seregszemle

13:30-14:00 10 perc alatt latinul

13:30-14:00 Mithras a katonai táborban – az aluljáró titka /korlátozott férőhelyek! előzetes bejelentkezés és találkozó az infósátornál

13:30-14:00 Kik is dolgoztak az arénában? – interaktív előadás

14:00-14:30 Kelta harcmodor – ősi és modern megközelítésben

15:00-15:30 Rabszolgavásár

15:30-16:00 Gladiátorkiképzés

16:00-16:30 Szarmata-kvád szövetségkötés és dance-off

16:30-17:00 Régészelőadás: Múmiák Aquincumban

17:00-17:30 Kifutón az aréna sztárjai

17:30-18:00 Római áldozatbemutatás és madárjóslás

18:00-18:30 Gladiátorjátékok

19:15-19:45 Fandyr

szeptember 10. (vasárnap)

10:00-11:00 Katonavárosi vezetés /találkozó a Flórián téri Üzletközpontnál, a Nemzeti Dohánybolt előtt

10:00-10:30 Amor és Psyche, mesemondó: Klitsie-Szabad Boglárka

10:15-10:45 Mithras a katonai táborban – az aluljáró titka /korlátozott férőhelyek! előzetes bejelentkezés és találkozó az infósátornál

10:30-11:00 Régészelőadás – Amfiteátrumok Aquincumban és a Római Birodalomban

10:30-11:00 Gyógynövényséta /találkozó az infósátornál

11:00-11:30 Római divatbemutató – kifutón az ókor legújabb trendjei

11:30-12:00 Kimber vérjóslás

12:00-12:30 Barbár-római összecsapás

12:30-13:00 Görög mítoszok a versengésről, mesemondó: Klitsie-Szabad Boglárka

13:00-13:30 Legiós seregszemle

13:30-14:00 10 perc alatt latinul

13:30-14:00 Mithras a katonai táborban – az aluljáró titka /korlátozott férőhelyek! előzetes bejelentkezés és találkozó az infósátornál

13:30-14:00 Kik is dolgoztak az arénában? – interaktív előadás

14:00-14:30 Kelta harcmodor – ősi és modern megközelítésben

15:00-15:30 Rabszolgavásár

15:30-16:00 Gladiátorkiképzés

16:00-16:30 Szarmata-kvád szövetségkötés és dance-off

16:30-17:00 Régészelőadás – Üvegek a római mindennapokban

17:00-17:30 Kifutón az aréna sztárjai

17:30-18:00 Római áldozatbemutatás és madárjóslás

18:00-18:30 Gladiátorjátékok

Folyamatos programok (szombat-vasárnap 10:00-18:00)

Vásári forgatag, mesterségek bemutatója (bronzöntő, kovács, nemezelő, növényi festő, keramikus, üveggyöngykészítő, vajákos), római iskola, római szépségszalon, római fogadóiroda, bátorságpróba, kalandozás az amfi körül, Martinus mester különleges játékai, kézműves foglalkozások, miniatűr ásatás (8 éves kortól), Astragalos – jóslás birka bokacsontokból, gasztrosétány, ókori sportok és modern örököseik, hagyományőrző táborok fegyver- és életmódbemutató.

Résztvevő csapatok:

Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület, Colonia Rostallo Kulturális és Hadtörténeti Alapítvány, Jaurinum Történeti Társaság Történelmi Életmódrekonstrukciós Egyesület, Legio Brigetio AD 2000 Bt., Legio VI Herculia, Legio Leonum Valentiniani (Történelmi, Kulturális és Hadtörténeti Hagyományőrzésért Alapítvány), Nova Roma, Norde Gard – Északi Gárda, Szarvas Törzs Kelta Hagyományőrző Egyesület, Szent László Haditorna Egyesület – Pannonia Sarmatica, Vita Romana, Aurora Borealis Történelmi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Bethlen Gábor Hagyományőrség, Milites Christi Templarius Katonai Hagyományőrző Alapítvány, Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány.