Bunkó filmeket forgatott, mégis az egész világon imádják

Guy Ritchie jött, látott és berobbant a filmiparba. Két olyan alkotást tett le az asztalra, mindjárt az elején, amelyek nemcsak kasszasikert hoztak, hanem kultfilmekké is váltak. 1999-ben a Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső nyűgözte le a közönséget, ám a következő dobása ennél is nagyobbat szólt: a Blöff 2000-ben az egész világon végigsöpört, a népszerűsége a mai napig tart. Kvízünkkel a ma 55 éves angol filmrendezőt, producert és forgatókönyvírót köszöntjük.

A Blöff idén 22 éves. A Guy Ritchie-filmmel kapcsolatban talán nem az a kérdés, hogy láttuk-e, hanem az, hogy hányszor. A 2000-ben bemutatott gengszterfilmben mások mellett Dennis Farina, Brad Pitt, Vinnie Jones, Benicio del Toro és Jason Statham is szerepel.

A londoni alvilágban játszódó sztori két szálon fut, amelyek csak néha érnek össze. Vannak benne gátlástalan boksz-meccs szervezők, erőszakos bukmékerek, egy orosz gengszter, hozzá nem értő rablók, meg állítólagos zsidó ékszerészek, akik egy felbecsülhetetlen értékű lopott gyémánt felkutatásáért küzdenek.

Guy Ritchie három hónap alatt írta meg a Blöff forgatókönyvét, aztán belevágott a szereplőválogatásba. A Digital Spy cikke szerint Guy először Bradley Walsh-t akarta Bunkó Polford szerepére, de amikor megtudta, hogy a színész korábban az angol Szerencsekerék műsorvezetője volt, kirúgta, mert úgy érezte, hogy a háttere miatt a nézők hiteltelennek éreznék őt. Azt már az IGN Hungary írja, hogy Guy Richie eztán megkereste Sean Conneryt, aki viszont csak annyit jelzett vissza: bár tetszett neki Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, kizárt, hogy meg tudnák fizetni őt. Helyette Alan Ford került a produkcióba.

Pénzbírság járt a késésért

Brad Pittnek annyira tetszett a rendező debütálása, hogy felhívta őt, van-e esetleg egy neki való szerep a következő projektjében. Guy Ritchie azonnal igent mondott, majd ezzel a lendülettel egészen a forgatás kezdetéig elfeledkezett róla. Pitt nem adta fel, még azután is, hogy megtudta, egy bokszoló szerepét szánták neki. A színész ugyanis nem tudta hitelesen megtanulni a többiek erős londoni akcentusát, de még ebből is jól jött ki, mert Ritchie egyébként is szeretett volna egy kis fricskát adni azoknak a kritikusoknak, akik előző filmjét a beszédek érthetetlensége miatt kritizálták. Így jött létre Mickey, a vézna ír bokszoló karaktere, akinek a beszédét senki sem érti.

Az internet hemzseg az olyan cikkekből, amelyek a forgatás körülményeiről szólnak. Például

Brad Pitt egy idő után annyira karakterben maradt, hogy még a fürdést is abbahagyta,

ráadásul bokszedzője, Joe Goossen általában olyan brutálisan megsorozta, hogy képtelen volt a feje fölé emelnie a kezét.

Ritchie sajátos módon fegyelmezte a stábot: pénzbírsággal próbálta meg összeszedettebb munkára késztetni az alá beosztottakat. Pénzbírság járt

a késésért,

ha valakinek alkalmatlan helyen és időben csörrent meg a telefonja,

ha valaki elszundikált a forgatáson,

ha visszabeszélt,

ha nem volt elég vicces a jelenetben,

és akkor is, ha rinyált vagy panaszkodott.

Az egyik stábtagot még azért is megbüntették, amiért nem gondoskodott megfelelő számú kávéscsészéről a büféasztalnál – írja a port.hu.

Ott sem volt, és mégis

Érdekes lehetett, amikor Vinny és Sol a fogadóiroda előtt Golyófogú Tonyra vár, hogy odaadják neki a gyémántot, valójában nem a figurát alakító Vinnie Jones tűnt fel, hanem egy dublőr – mivel a színész nem tudott eljönni aznap a forgatásra: éppen börtönben volt, mert előző éjjel verekedett.

Arról is beszélnek, hogy a filmben szereplő kutyával olyannyira nem volt egyszerű együtt dolgozni, hogy az egyik jelenet felvételekor az állat tényleg megtámadta a Solt játszó Lennie Jamest, és ágyékon harapta. A színész ugyan nem sérült meg súlyosan, de a biztonság kedvéért a kutyát lecserélték.

Blöff (2000) babakék lakókocsi jelenet

A Blöffben huszonhat embert ölnek meg, viszont a legtöbb gyilkosság a színen kívül történik. A „fuck” szó összesen 163-szor hangzik el a filmben.

Most pedig tesztelheti, mennyit tud Guy Ritchie-ről.

(Borítókép: Guy Ritchie 2023. május 15-én. Fotó: Hoda Davaine / Dave Benett / WireImage / Getty Images Hungary)