Személyes konfliktusaiba bukhat bele a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója

Az Budapesti Történeti Múzeum (BTM) vezetője és a tagintézménye között kialakult felszültség mára oda vezetett, hogy az Aquincumi Múzeum nemzetközi szakmai kapcsolatai mélypontra süllyedtek. A BTM főigazgatói tisztségére a városvezetés már meg is találta az új szakembert, akiről a hónap végén döntenek.

Az Aquincumi Múzeum szerdán mutatta be új látványsétányát, illetve az aquincumi limest védő katonaság mindennapjairól szóló kiállítást. Az átadóünnepségre azonban árnyékot vetett a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának, Népessy Noéminek és a tagintézményeként működő Aquincumi Múzeum korábbi vezetőjének, Láng Orsolyának a konfliktusa.

A szembenállás oda vezetett, hogy a BTM vezetője március végén nem hosszabbította meg a múzeumban 23 éve dolgozó (15 éve vezető beosztásban) Láng igazgatói kinevezését, és régészeti főigazgató-helyettesi tisztségétől is meg kellett válnia a mandátuma lejártával. Válaszul az Aquincumi Múzeum munkavállalói aláírásokat gyűjtöttek, és ezzel jelezték Karácsony Gergely főpolgármesternek, hogy már egzisztenciális szorongást éreznek Népessy központosító törekvései miatt.

Az ügyben két vizsgálat is indult.

Az egyiket maga a BTM indította, mivel a főigazgatónak váratlanul korábban már lezárt, általa is jóváhagyott és több hatóság által is rendben talált, évekkel korábbi ásatásokkal akadtak fenntartásai. A régészeti feltárások egyébként egy 30 éve kidolgozott szakmai protokoll és jogszabályok mentén történnek, a múzeum évente több száz szerződést köt régészeti munkákra.

A BTM-ben a főigazgató vizsgálata ezek között talált néhányat, amivel összefüggésben több tízmilliós hiányt állapított meg – erre tekintettel kellett volna távoznia Láng Orsolyának és az ásatási projektiroda vezetőjének Népessy Noémi szándéka szerint. Az ásatásokat egyébként még a megkezdésük előtt minden esetben az Ásatási Bizottság és az Örökségvédelmi Hatóság is véleményezi, (ez utóbbi adja meg a szakmai engedélyt is a feltárásra, de kifogást egyetlen esetben sem emeltek, még utólag sem).

Nem tudom, hogy egy új főigazgató kikkel szeretne együtt dolgozni, de a múzeum jól felfogott érdekében azt remélem, hogy ez a turbulens időszak hamarosan véget ér, és végre nyugodtan tudjuk végezni a munkánkat. Egy biztos, én 23 éve itt dolgozom, gyakorlatilag itt nőttem fel, de soha ilyen rossz nem volt a hangulat a múzeumban

– kommentálta a kialakult helyzetet a volt igazgató, Láng Orsolya, aki jelenleg „csak” régész, főmuzeológus minőségben dolgozhat.

A főváros kulturális vezetése is érzékelhette ezt a belső szakmai harcot, ami mára oda vezetett, hogy az Aquincumi Múzeum szakmai munkája és nemzetközi szakmai kapcsolatai is mélypontra süllyedtek. A BTM a közelmúltban váratlanul felmondta a múzeum civil szervezetével, az Aquincum Baráti Körrel meglévő, évtizedek óta jól működő együttműködését is. Karácsony Gergely az Indexnek úgy fogalmazott, a BTM-nél kialakult belső szervezeti konfliktusokat vizsgálat elindításával akarták „lejátszani”. Cáfolva Népessy Noémi állítását, a főpolgármester azt mondta,

a főváros januárban indított vizsgálata az Aquincumi Múzeum működését érintően nem állapított meg semmilyen súlyos hibát se pró, se kontra.

A főpolgármester viszont lát összefüggést a BTM főigazgatójának konfliktusos szerepfelfogása és aközött, hogy a BTM-nek nincs sem régészeti főigazgató-helyettese, sem általános főigazgató-helyettese. Népessy Noémi erről azt mondta lapunknak, hogy ezek betöltésére a főváros nem adott szabad kezet számára. (A régészeti főigazgató-helyettesi tisztségre egyébként azt a Kovács Katalint javasolta, aki a BTM-es vizsgálatot megelőző átvilágítást vezette.) A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy jelenleg – a pályáztatás hiányában betöltetlen főigazgató-helyettesi posztokon kívül – sem az Aquincumi Múzeumnak, sem pedig a BTM Vármúzeumának sincs kinevezett igazgatója, ezeket a feladatköröket a főigazgató gyakorolja.

Tiszta vizet a pohárba

Népessy Noémi főigazgató mandátuma csak március 31-én jár le, de a főváros vezetése már június végén kiírta a posztra a pályázatot. Amikor kiderült, hogy Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi tekintélyes főigazgatója személyében erős konkurense akadt, a regnáló vezető számára világossá vált, hogy Budapest vezetése nem kíván vele tovább együtt dolgozni.

Az volt az üzenet a fővárostól, hogy ne nagyon pályázzak, ha lehet, mert azt nem szeretnék. Sok mindent elindítottam, és a csapatomnak is tartoztam azzal, hogy újra pályázzak. Pályázatom riadalmat keltett

– jelentette ki Népessy Noémi, aki szerint a főváros vezetése őt Tarlós István volt főpolgármester és Bús Balázs volt óbudai polgármester embereként tartja számon.

A két pályázati anyag jelenleg a főváros szakmai bizottságának asztalán van, a főpolgármester pedig az ő javaslatukkal megegyezően voksol majd szeptember 27-én. „A belső feszültség orvoslását az szolgálja, ha a lehető leghamarabb és kizárólag szakmai alapon hozunk döntést” – húzta alá az Indexnek Karácsony Gergely.

(Borítókép: A Romkert és az Aquincumi Múzeum régi központi neoklasszicista stílusú épülete. Fotó: Faludi Imre / MTI)