Érkezik az új Harry Potter-könyv

Október 10-én egy újabb Harry Potter-könyv érkezik, amely a világ számos országában egyszerre debütál majd. A Varázsalmanach az első hivatalos mágia kézikönyv, melyből bővebben megismerhetjük többek közt a népszerű sorozat legfontosabb szereplőit és helyszíneit is.

A Harry Potter-rajongók legnagyobb örömére új könyvvel bővül a sorozat, melyet októberben már kézbe is vehetünk. A világpremier napján egy elvarázsolt könyvbemutatón is részt vehetnek, azok, akik elsők között szeretnék kézbe venni a kiadványt, sőt, még a magyar kiadás fordítójával, Tóth Tamás Boldizsárral is találkozhatnak.

A Varázsalmanach egy mágia kézikönyv, amely külön fejezetet és egy-egy saját oldalt szentel a regénysorozat legfontosabb szereplőinek, továbbá bemutatja a legizgalmasabb helyszíneket és a varázslókarácsony hagyományait is.

A könyv névsorok, listák, térképek és mindenféle mágiával kapcsolatos dolog legteljesebb gyűjteménye.

A hivatalos magyarországi könyvbemutatón számos izgalmas programmal várják a rajongókat, lesz kvíz és izgalmas meglepetésajándékok is gazdára találnak.

Az utóbbi idők legizgalmasabb Harry Potter-kiadványa lett az almanach. (...) Minden elismerésünk Tóth Tamás Boldizsáré ezért a munkáért, embert próbáló feladat volt ennek a gigantikus gyűjteménynek a fordítása

– mondta Fekete Judit, a Central Kiadói Csoport marketing és PR vezetője.

J. K. Rowling könyvsorozata már több mint 600 millió eladott példánynál tart. Az első kiadásokat már számos díszkötéses változat is követte, sőt, a regények illusztrált példányai is megvásárolhatók.

A Varázsalmanach viszont minden eddigi kiadványt felülmúl látványvilágban. Az enciklopédia kétszáz oldalas és minden egyes oldala illusztrálva van hét grafikusművész által. A könyv az Animus Kiadó gondozásában jelenik meg.