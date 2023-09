Moncsicsitől a Hello Kittyn át a Barbie-ig

Réz András tart tárlatvezetést 2023. szeptember 23-án, szombat délután a Ludwig Múzeumban A cukiság faktor című kiállításon. Az Index Kulturális rovatának podcastjában, az arútluKban a két kurátorral beszélgettünk. Ebben Maj Ajna és Jan Elantkowski elmondja, hogyan is jutott eszükbe a cukiságról tárlatot rendezni, miközben az nagyon ritka, hogy egy múzeum intézményi szinten tudjon reagálni az ennyire a mostban zajló eseményekre.

A két fiatal kurátort a nevük apropóján először a származásukról kérdeztük: kiderült, hogy mindkettőjüknek van lengyel kötődése, de a Ludwig Múzeumban találkoztak először. Amikor lehetőségük nyílt, hogy megrendezzenek egy kiállítást, akkor jutott eszükbe a cukiság mint a hétköznapjainkban, különösen a közösségi médiában megfigyelhető jelenség.

Cukiságnagykövetek

Maj Ajna a művészeti tartalmakban megjelenő cukiságra lett figyelmes, majd kiderült, hogy ennek óriási szakirodalma van. Jan Elantkowski szerint a cukiság esztétikájában az az érdekes, ahogy a jelenség átmegy a magas képzőművészetbe, sőt – ahogy Ajna később hozzáteszi – a politikába is.

Japánban már a XVII–XIX. századtól nagy hagyománya van a cukiságnak, amire az 1970-es évektől a komolyabb és mélyebb gyökerekkel rendelkező kawaii (aranyos) szót használják – ennek a II. világháború után lett jelentősége az ország újrapozicionálásában.

A kawaii nem csupán a vizualitásra szorítkozik, az életmódban is megjelenik, sőt a politikába is átszűrődik, 2007-ben például cukiságnagykövetek kommunikálták a kormány álláspontját, kommunikációs stratégiává is vált.

Az arútluK podcastból az is kiderül, hogyan lehet a cukiság hátborzongató, az agresszió és a manipuláció eszköze, hogyan keríthet minket a hatalmába, és miért használunk egyre erősebb emotikonokat.

Giccsek, GIF-ek, reklámok

A kiállításon Réz András tart exkluzív tárlatvezetést 2023. szeptember 23-án, szombat délután: az esztéta a cukiságot egyedi nézőpontból veszi szemügyre, és szó esik majd az idei nyár egyik elsöprő mozisikeréről, a Barbie-ról is.

Réz András elsősorban filmesztétaként ismert, ugyanakkor szenvedélyesen érdeklődik a giccs, a populáris kultúra, a művészet nehezen besorolható történései és természetesen a cukiság iránt is. Írásaiban, előadásaiban rendszeresen visszatér a kérdés:

mi tekinthető művészetnek, és hol húzódnak a határai?

Ez alkalommal a Ludwig Múzeum A cukiság faktor című roppant érdekes kiállításán néhány vadonatúj kérdést is szeretne feltenni.

Utána irodalmi beszélgetés kezdődik. Azon Anna Simon Márton költővel térképezi fel, hogy a cukiság a kortárs költészetben is jelen van-e, és ha igen, vajon milyen hatással van ez a társadalomra. Márton idén nyáron diplomázott japanológia szakon, így áttekintik majd a cukiság történetét is, aminek első jegyei Japánban az Edo-korszak (XVII–XIX. század) idején jelentek meg először festményeken és nyomatokon.

A személyes tapasztalatok mellett kitérnek majd a közösségi média, az emojik, a gif-ek és a reklámokban való jelenlétére is.

A cukiság faktor című kiállítás 2023. november 12-ig látogatható.

