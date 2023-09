Minden egy fürdőkádban éneklős versennyel indult

A XI. Music Hungary Konferencia & Showcase fókusza az MI és a TI, azaz a Mesterséges Intelligencia és a Természetes Intelligencia a zeneiparban. A témaválasztás célja az, hogy megvizsgálják,

hogyan lehet harmóniát teremteni a mesterséges intelligencia és a művészet között,

hogyan ölelje magához a zenei szektor a technológiát, és fordítsa a javára.

A 2023. november 7–9-én Veszprémben összehívott konferencia már harmadik éve a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt főtámogatója, tavaly rekord látogatószámot ért el, és a szervezők idén még nagyobb érdeklődésre számítanak.

Az eseményen a Music Hungary díjátadó gálát is megrendezik. Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke kiemelte: a díj célja amellett, hogy nagyobb láthatóságot biztosítson a zeneipari szereplőknek, a szervesen kapcsolódó kreatív szektorokra is figyelmet irányítson, ilyen a nyolc díjkategóriából a vizuál, a crossover vagy az inspiráció díj is. Szintén kiemelte, hogy az idei kuratórium kizárólag nőkből áll, és ezt fontos üzenetnek tartják.

A technológiát hasznos eszközzé tenni

A szakmai programról Márton András beszélt, aki elmondta, hogy az MI ugyan nem új keletű a zeneiparban sem, ám a program összeállításánál fontosnak tartotta, hogy a témát ne csak a zeneipar határain belül, hanem azon túlmutatóan is megvizsgálják.

A panelek összeállításánál igyekszünk olyan hazai és külföldi meghívottakat találni a zeneiparon belül és kívül, akik példákkal is illusztrálni tudják, hogyan tudjuk ezt a technológiát hasznos eszközzé tenni.

Lesznek olyan programok is, amelyek célja edukatív, a zenei szereplők gyakorlati eszköztárát bővíti majd, például a koncertszervezés vagy a szerzői jog változásai terén.

Szerettem volna felrázni a programot humorral is, mint a fürdőkádban éneklő verseny, de végül maradtunk az olyan különlegesebb programoknál, mint például ifj. Kurtág György közönségimprovizációs projektje.

Nem hamis a Papírkutya

Weyer Balázs arról is beszélt, hogy a tizenegy éve indult Music Hungary Konferenciának immáron harmadik éve szerves része a showcase zenei program is. A szövetség ezzel az a célja, hogy a legígéretesebb, friss hazai produkciókat bemutassa a szakmai közegnek, és ezzel potenciálisan további lehetőségeket nyisson a fellépők előtt.

A korábbi években olyan előadók léptek fel a showcase-en, mint a rangos európai Music Moves Europe Talent Awards díjazott Deva, a hazai folkhoz bátran nyúló Mordái és Kacaj vagy a tömegeket megmozgató Hundred Sins. A koncertprogram idén is három helyszínen, az Expresszóban, a Teremben és a Papírkutyában lesz. A showcase koordinátora, Czeglédi Szabolcs szerint az idei lesz az eddigi legerősebb lineup, amit hamarosan nyilvánosságra is hoznak.

AI és csúcskonferencia

