Öt magyar előadó versenyez az MTV EMA-díjért

Európa legnagyobb könnyűzenei ünnepét november 5-én rendezik Párizsban. A látványos gálán a popszakma kiemelkedő alakjai zsebelhetik be a díjakat, amelyek kiosztásáról kizárólag a rajongók dönthetnek.

A díjátadón ismét Taylor Swift gyűjtheti be a legtöbb szobrot, ugyanis hét kategóriában is a jelöltek közé került. Mögötte hat-hat jelöléssel szorosan következik SZA és Olivia Rodrigo, míg Doja Cat, Miley Cyrus és Nicki Minaj, valamint a női egyeduralmat némiképp megtörő rockbanda, a Maneskin négy kategóriában esélyes.

Kihirdették a Legjobb magyar eladó kategória várományosait is. A rapműfaj fiatal alakjai, Beton.Hofi és Co Lee mellett az ajsa luna, az Analog Balaton elektronikus duója, valamint a számos előadóval együtt dolgozó álarcos producer, Hundred Sins is győzhet.

Újdonságként a Legjobb afrobeatselőadó kategóriáját is bevezették, amellyel új kapu nyílik meg a tehetségek felkarolására. Idén huszonhat olyan zenész szerepel a jelöltlistában, akik most először kapnak esélyt.

A gála helyszíne idén a Paris Nord Villepinte lesz. Az EMA 1995 óta először tér vissza a francia fővárosba.

Jelöltek

Legjobb dal

Doja Cat – Paint The Town Red

Jung Kook feat. Latto – Seven

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema, Selena Gomez – Calm Down

Legjobb videóklip

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint The Town Red

Little Simz – Gorilla

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Legjobb előadó

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Legjobb együttműködés

Central Cee x Dave – Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don't Hurt Me

KAROL G, Shakira – TQG

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin'

PinkPantheress, Ice Spice – Boy's a Liar Pt. 2

Rema, Selena Gomez – Calm Down

Legjobb új előadó

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Legjobb popelőadó

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Legjobb afrobeatselőadó

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema

Legjobb rockelőadó

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Legjobb latin előadó

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

Legjobb K-pop-előadó

FIFTY FIFTY

Jung Kook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Legjobb alternatív előadó

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD

Legjobb elektronikus előadó

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

Legjobb hiphopelőadó

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott

Legjobb R&B-előadó:

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

Legjobb élő produkció

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Legjobb PUSH-előadó

2022 november: Flo Milli

2022 december: Reneé Rapp

2023 január: Sam Ryder

2023 február: Armani White

2023 március: FLETCHER

2023 április: TOMORROW X TOGETHER

2023 május: Ice Spice

2023 június: FLO

2023 július: Lauren Spencer Smith

2023 augusztus: Kaliii

2023 szeptember: GloRilla

2023 október: Benson Boone

Legjobb rajongótábor

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jung Kook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

Legjobb együttes

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Legjobb magyar előadó