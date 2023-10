Állami kitüntetést kapott Rúzsa Magdi menedzsere

Idén is kiosztották a Bánffy Miklós-díjat, amely a kultúra és a közművelődés területén kiemelkedő munkát végzők állami kitüntetése. Az elismerésben idén Szovják Bea, Rúzsa Magdi menedzsere részesült.

Hatalmas megtiszteltetés ez a díj. Elismerés, de nemcsak számomra, hanem mindenki számára, akivel valaha együtt dolgoztam. Ahogy minden, háttérben dolgozó kolléga számára is. Egyáltalán nem számítottam rá, hiszen nem azért végzem ezt a munkát, hogy díjazzanak

– mondta Szovják Bea, aki olyannyira nem számított az elismerésre, hogy amikor megkapta a díjazásáról az értesítést, automatikusan továbbította azt Rúzsa Magdinak.

A díjakat nem én szoktam kapni, hanem Magdi. Így amikor megérkezett az e-mail már küldtem is tovább neki, hogy újabb díjat kap. Majd felhívott és tőle tudtam meg, hogy ezt én kapom

– árulta el a zenei menedzser, aki bár 25 éve dolgozik a szakmában, a mai napig rendkívüli alázattal végzi a munkáját.

Nagy utat járt be

1998 óta dolgozom a szakmában, a TNT-től, a Groovehouse-on át nagyon sok előadóval dolgozhattam, 2006 óta pedig Rúzsa Magdival dolgozunk együtt. Jó érzés, hogy mindegyik előadóval hosszútávon tudtunk együttműködni és a mai napig bizalmon alapuló baráti viszonyt ápolunk. Nagy utat jártam be a Petőfi Csarnokos koncertek szervezésétől a többszörös, teltházas Aréna koncertek megvalósításáig, de sose éreztem, hogy valami rendkívüli dolgot vittem véghez. Én csak teszem a munkám. Talán az én utam is erőt adhat a mostani, fiatal menedzsereknek, hogy a jó munka, a beletett energia igenis megéri. Ma pedig már plusz segítséget is kaphatnak ehhez

– utalt Szovják Bea a Zenei Menedzserek Egyesületének munkájára, amely rendkívül büszke, hogy most először zenei menedzser részesült a rangos elismerésben.

„Fontos első lépés ez, hiszen a zenei menedzser szakma évtizedek óta hányattatott sorsú. Szovják Bea a nulláról épített fel olyan zenei produkciókat, amelyek sikere ma is töretlen. Ráadásul mindvégig meg tudta tartani a jó viszonyt minden kollégával. Példaértékű, amit elért és jó üzenet, hogy díjjal is jutalmazták a munkáját. A Zenei Menedzserek Egyesülete továbbra is igyekszik segíteni – szerződés sablonokkal, mediálással, tanácsadással – a szakma képviselőit, bízva abban, hogy sok kiváló kolléga részesülhet még hasonló elismerésben” – tette hozzá Tabár Zoltán a ZEME elnökségi tagja.