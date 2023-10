Ismét a világ legjobb kiadói között van a Fonó

Egyetlen közép-kelet-európai kiadóként a Fonó Records is bekerült a legjobb világzenei kiadók közé.

Ahogy minden évben, a Womex a világzenei expo előtt tette közzé online felületein a Top Labels of the Year 20-as listáját. A kiválasztásnál a két rangos és rendszeres összesítés, World Music Charts Europe (WMCE) és a Transglobal World Music Charts toplistás helyezéseit veszik figyelembe − közölte a Fonó Budai Zeneház pénteken az MTI-vel.

Mint írták, a nemzetközi toplisták összesen több mint száz világzenei rádiós és újságíró szakemberrel dolgoznak együtt a világ minden részéről. A mostani Top Labels lista a 2022 augusztus és 2023 július közötti időszakot veszi figyelembe.

A lista első helyén a német Glitterbeat Records szerepel, a második a brit World Circuit, a harmadik a német Nordic Notes/CPL Music. A Fonó Recordsot a 19. helyre rangsorolták. A magyar kiadónak több lemeze is feljutott a nemzetközi toplistákra: a Góbé Élem című albuma 2022 októberében, a Tárkány Trió A cimbalomprímás című anyaga idén februárban szerepelt a WMCE felületén. A Transglobal World Music Charts-on Cserepes The Sold Girl című lemezét és a Tárkány Trió korongját sorolták a legjobbak közé februárban, az Erdőfű Martin György Kalotaszegen című albumát pedig két alkalommal válogatták be, áprilisban és májusban.

A Príma Primissima-díjas Fonó nem először szerepel a legjobb nemzetközi világzenei kiadók között, ez a nyolcadik alkalom, hogy felkerült a rangos listára (2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), egyetlen magyar és egyben egyetlen közép-kelet-európai kiadóként.