Meghalt Terence Davies forgatókönyvíró, rendező

Terence Davies rövid betegség után, otthonában halt meg október 7-én – írta a BBC. A forgatókönyvíró és rendező főként a Távoli hangok, csendélet című filmjéről ismert.

Terence Davies Liverpoolban született és nőtt fel, munkái gyakran önéletrajzi ihletésűek. A Távoli hangok, csendélet című filmje elnyerte az 1988-as Cannes-i Filmfesztiválon a Filmkritikusok díját, Locarnóban Arany Leopárd-díjat, Angliában pedig 1989-ben a legjobb angol film és a legjobb rendezés díját nyerte el. A filmben Davies saját életét dolgozta fel.

Az író, rendező 10 évig dolgozott könyvelőként, majd 1973-ban iratkozott be a coventryi drámaiskolába. Ezt követően a Gyerekek, Madonna és Gyermek, halál és megdicsőülés című filmtrilógiával mutatkozott be a közönségnek.

Legutóbbi munkája, a Benediction (Áldás) című Netflix-dráma, főszereplői Jack Lowden és Peter Capaldi. A film Siegfried Sassoon háborús költő életét tárta fel.

Mint arról az Index is írt, 2016-ban mutatta be a Quiet Passion (Egy csendes szenvedély) című kosztümös filmjét, amelynek a főszereplője a Szex és New York sztárja, Cynthia Nixon. A színésznő Emily Dickinson költőnőt alakította.

A Sunset Song (Naplemente) című művét 2015-ben mutatták be, főszereplője Agyness Deyn színésznő volt. A film az első világháború után játszódik.

További filmjei közé tartozik a The House of Mirth és a The Deep Blue Sea (Örvény).