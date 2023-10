A Dead South a kanadai prérik dalait hozza el Magyarországra, két hazai telt házas koncert után 2024 nyarán a Budapest Parkban lép fel – adta hírül az MTI.

A Budapest Park első jövő évi bejelentett fellépője, a 2012-ben alakult kanadai formáció zenéjében fontos szerepet játszanak a bendzsófutamok, a mandolin tremolók, a háromszólamú harmóniák és a klasszikus témájú dalok.

Szövegeik gyilkos balladák, amelyekben megjelenik a hűtlenség és a szellemek is, de egy kacsintással és mosollyal fűszerezve.

Eddig három stúdióalbumot jelentettek meg (Good Company, Illusion & Doubt, Sugar & Joy), több más zenei elismerés mellett két Juno-díjat zsebeltek be az év tradicionális albuma kategóriában.

Legismertebb daluk, az In Hell, I'll Be in Good Company túl van a 379 millió lejátszáson a YouTube-on. Utóbbi daluk olyan népszerű sorozatokban szerepelt, mint az Esernyő Akadémia vagy az Amerikai Istenek.

Rafinált történetmesélő dalaik, sötét humoruk, virtuóz játékuk a közönséget és a kritikusokat egyaránt lenyűgözte az elmúlt években. A zenekar eddig kétszer járt Budapesten (2021-ben és 2022-ben), mindkétszer telt ház előtt játszott az Akvárium Klub Nagyhalljában.

A zenekar tagjai: