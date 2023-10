Az eredeti kiadás 30. évfordulóján újra megjelent a kilencvenes évek egyik kulcslemeze, a Breeders Last Splash című anyaga. A kilencvenes évek 100 legjobb lemeze közé sorolt albumon két eddig kiadatlan dal is szerepel.

Az amerikai indie-rock együttes, a Breeders a Last Splash című lemez megjelenésének 30. évfordulója alkalmából a legendás kiadó, a 4AD által gondozott albumot az eredeti – korábban elveszettnek hitt – analóg felvételek segítségével maszterelték újra. A rajongók örömére a folyamat során két eddig kiadatlan dal is előkerült: a Divine Mascis, amelyben a Dinosaur Jr. énekese, J Mascis működik közre, illetve a Pixies frontemberével, Black Frances-szel közösen írt Go Man Go. A tizenöt eredeti szerzemény mellett ezek is helyet kaptak a digitális és fizikai formában egyaránt újjászületett lemezen.

A Breeders lemezének óriási népszerűségét elsősorban a Music Television-ön rengeteget játszott klipsiker, a Cannonball hozta meg 1993-ban, a csapat az alternatív rock színtér fontos szereplője lett.

A Last Splash platina státuszt ért el az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, a Pitchfork később a kilencvenes évek 100 legjobb lemeze közé sorolta – közölte a lightmedia szerdán az MTI-vel.

Deal és Deal meg a többiek

A Breeders 1989-ben alakult, miután az együtt turnézó két népszerű amerikai indie rock csapat, a Pixies és Throwing Muses egy-egy tagja, Kim Deal és Tanya Donelly (gitár, vokál) közösen dalírásba kezdett. A projektbe bevonták a basszusgitáros Josephine Wiggs-et is. Az 1990-ben megjelent debütalbum, a Pod után Donelly kiszállt, Belly néven saját zenekart alapított, a helyére Deal nővére, Kelley lépett, a dobos pedig, az egyetlen férfi tag, Jim MacPherson lett. Ez a négyes készítette a Last Splash-t. A lemezen a Cannonball mellett szintén nagy sláger volt a Divine Hammer, a Saints, és a Do You Love Me Now?

A Breeders 1994 ősze után Kelley drogproblémái, valamint más zenei projektek miatt felfüggesztette működését, azóta időnként újra felbukkantak, és albumokat is készítettek (a Title TK 2002-ben, a Mountain Battles 2008-ban, az All Nerve 2018-ban jelent meg).

A mostani jubileumot a Breeders egy szeptemberben indult turnéval is megünnepli, a koncerteken teljes egészében előadják a Last Splash anyagát.

Néhány esten együtt lépnek színpadra a Belly-vel, 2024-ben a Foo Fighters és Olivia Rodrigo előzenekaraként is játszanak.