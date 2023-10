Halasi Dániel kifakadt: Példátlan jogsérelem történt

Rögös út vezetett odáig, amíg Csák János kulturális és innovációs miniszter Facebook-videóban bejelentette, hogy 2024. február 1-től Nagy Viktor kerül a Pesti Magyar Színház élére. Kezdjük ott, hogy a Pesti Magyar Színháznál négy jelentkező volt (Halasi Dániel, Komáromi György, Zalán János jelenlegi igazgató és Nagy Viktor). Közülük Halasi Dániel pályázata nem felelt meg a feltételeknek, Zalán János pedig visszavonta pályázatát, így itt is csak két jelöltet hallgattak meg.

Halasi Dániel igazgatói pályázatát a Kulturális és Innovációs Minisztérium október 6-án érvénytelenítette. Ő ezután hivatalos panaszt nyújtott be Csák János kulturális és innovációs miniszternek, amelyben arra kérte, hogy a pályázata érvénytelenségéről szóló döntést vizsgálja felül, és intézkedjen annak visszavonásáról.

Példátlan jogsérelem

A rendező most az Indexnek elküldött levelében Gáva Krisztián közigazgatási államtitkár levelét is közzétette, amelyben egyebek mellett ez áll:

Ismételten felhívom szíves figyelmét, hogy pályázata érvénytelenségének megállapítására nem a pályázati felhívásban csatolni szükséges dokumentumok hiánya vezetett, hanem az a körülmény, hogy a szakmai gyakorlat körében megjelölt rendezőasszisztensi, rendezői, színészi tevékenység esetén csak az érintett évek kerültek megjelölésre, így a konkrét, összeszámítható naptári időszakok megjelölésének hiányában a megkövetelt ötéves időtartam tényleges megléte a fennálló adatokból nem volt megállapítható.

A pályázatból kizárt rendező Gáva Krisztián levélére adott válaszában hangsúlyozta: „a pályázati kiírás nem tartalmazza, a kötelezően csatolandó dokumentumok között nem sorolja fel a szakmai gyakorlat igazolásának kötelezettségét. Tehát, amit hiányolnak, azt nem is kérték. Az eljárás ezen fázisában nincs olyan törvény által előírt követelmény, ami alapján érvényét veszti a pályázatom. Továbbá arra is felhívom figyelmüket, hogy az eljárás jogszerűtlensége esetén az eljárás alapján hozott döntés, azaz a 2023. október 10-én meghozott bizottsági döntés sem lehet érvényes.”

HALASI DÁNIEL SZERINT AZ ELJÁRÁS során ESETT, EDDIG PÉLDÁTLAN JOGSÉRELEM RÁVILÁGÍT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS AZ ELJÁRÁS HIÁNYOSSÁGAIRA, PÉLDAKÉNT SZOLGÁLVA AZ EGÉSZ SZAKMÁNAK ÉS FIGYELMEZTETVE A JÖVŐBELI PÁLYÁZÓKAT A FENNTARTÓ SZERV EGYEDI TÖRVÉNYÉRTELMEZÉSÉRE.

A rendező ezzel egy időben arra kéri a mindenkori minisztert és apparátusát, hogy a pályázatok kiírásakor és a pályázati eljárás lebonyolításakor a szakmát megillető alapossággal, körültekintéssel, empátiával és hozzáértéssel járjanak el, hiszen intézmények jövőjéről, társulati sorsokról, álmok megvalósulásáról, nézőkről, egy ifjúsági- és családi színház esetében a jövő generációjáról is döntenek.

Halasi Dániel nyílt levelével szeretne pontot akar tenni az eljárás végére. Úgy véli, a társulat és a színház érdeke, hogy a jelenlegi és az újonnan megválasztott igazgató között az átadás-átvétel zökkenőmentesen végbemenjen, és megkezdődhessen az érdemi munka.

Nagy Viktor győzelme ugyanakkor azt is jelenti, ahogyan azt az Index is megírta, hogy alighanem feltűnik a színen Eperjes Károly is. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja ugyanis – információink szerint – Nagy Viktor rendezővel tandemben pályázhatott. Eszerint Eperjes Károly művészeti tanácsadó lehet. A pályázatra vonatkozó kérdésünkre szeptember közepén a színművész csak annyit reagált, hogy előbb megvárja a döntést.