Bejárást adott mások őrületébe, most komoly díjat kaphat érte

Valószínűleg el sem tudjuk képzelni, hogy Krasznahorkai László művei mennyien népszerűek világszerte. Pedig így van. Trieszttől New Yorkig bárhol közönségre talál. A szövegei más nyelven is hatnak, ütnek – megülnek a fejekben. Ezt abból is látni, hogy a nemzetközi és európai listákon rendszeresen találkozhatunk a műveivel.

Most az amerikai műfordítók egyesülete (ALTA) tette közzé a National Translation Awards rövidlistáját. A prózalistán ott van

Krasznahorkai László Aprómunka egy palotáért – Bejárás mások őrületébe című kötete,

amely Spadework for a Palace címmel jelent meg angolul John Batki fordításában a New Directions kiadónál.

A kötet 2018-ban jelent meg magyarul, hőse pedig egy New York-i könyvtáros, akinek a neve szinte teljesen megegyezik a Moby Dick szerzőjének nevével, ez pedig sok félreértésre ad okot.

Kevesebb mint egy hónap

A díjjal az angol fordításban megjelent köteteket ismerik el, a zsűri a döntésnél az eredeti mű és a műfordítás szövegét is figyelembe veszi. A díjat prózai és költészeti kategóriában osztják ki, a díjazott műfordítók 4 ezer dollár elismerésben részesülnek.



A rangos elismerést 25 éve osztják ki, és a szervezők szerint idén rekordszámú jelölés érkezett (prózai kategóriában 262, költészetiben 93). A hosszúlistán összesen 24 mű szerepel, amelyek 19 nyelven és 19 különböző kiadónál jelentek meg.

A díjazottak nevét november 11-én jelentik be.

Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regényének francia kiadását korábban Médicis-díjra jelölték. A kötettel már elnyerte a Laure Bataillon-díjat, amely egy francia irodalmi díj, amit Joëlle Dufeuilly műfordítóval közösen november 18-án vehet át.

A sornak még itt sincs vége, hiszen Krasznahorhai az Európai Irodalmi Díjért is versenyben van, a Háború és háború című regényét Alföldy Mari fordította le holland nyelvre.