Pofátlanul tökéletes a Madách Színház új koncertmusicalje

Úgy tűnik, a Madách Színház mindent bevet, hogy az idei évada alatt megmozgassa az embereket. A SIX című koncertmusical szinte minden szempontból tökéletes, a popénekesek pedig úgy tolják végig a darabot, hogy a néző csak pislogni tud.

A brit musical VIII. Henrik hat feleségét mutatja be popzenei környezetben. A kétszeres Tony-díjas darab Aragóniai Katalin, Boleyn Anna, Seymour Johanna, Anna von Kleve, Howard Katalin és Parr Katalin történetét emeli át modern környezetbe vicces szövegeivel, gyönyörű jelmezeivel – és aréna koncertre emlékeztető látványvilágával. Az előadás legújabb állomása Budapest.

A királynőkből popsztárok lesznek és világkörüli turnéra indulnak

– mondta a darabról Szirtes Tamás a premier előtt.

Mert a SIX tényleg inkább koncert, mint tradicionális musical. A két szereposztás közül az egyik ráadásul valóban popénekesekkel készült. Horányi Juli, Muri Enikő, Singh Viki, Herceg Erika, Hien és Veres Mónika Nika ráadásul tökéletes a szerepre. Nem csak énekhangban, de színészi játékban is meglepően kiemelkedőt nyújtanak.

Nemzetközi kínálat Be kell vallanom, félve ültem be a darabra, hiszen az eredeti koncertmusical nem éppen a kedvencem, sem zeneileg, sem szöveg szempontjából. Ám azt kell mondanom, hogy rég csalódtam ennyire pozitívan. Ritkán fordul elő, hogy a magyar fordítás jobbra sikerül, mint az eredeti szöveg. Bárány Ferenc és Litkai Gergely ezt is megoldotta.

A magyar dalszövegek és prózák viccesebbek, okosabbak és jóval kevésbé kínosak, mint az angol verzió.

Soha nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani , de inkább hallgatnám a magyar változatot, mint az eredetit. A szövegbe még kifejezetten Budapestre vonatkozó poénokat is belecsempésztek az írók, ezzel megteremtve a turné hangulatot.

A jelmezek Rományi Nóra tervezésében bőven elérik a nemzetközi verziók minőségét és szépségét. A látvány tökéletes, a képi poénok hozzáadnak a musical világához, és a fináléban megjelenő élő közvetítés a LED-falakon hozza a koncerthangulatot.

Az élő zene sokat ad az előadáshoz, ráadásul a színház női zenészeket választott ki a feladatra. Az egyetlen hátulütő az, hogy bár a színpadon vannak, elbújtatták őket a LED-falak mögé, így a zenészeket csak az első sorokból és a színpadon elhelyezett nézőtérről lehet látni.

Éljenek a popdívák!

A grandiózus látvány, az aprólékos jelmeztervezés és a kiváló zenészek mellett egyértelműen a tökéletes szereposztás viszi el a show-t.

Aragóniai Katalin szerepében szórakoztató dialógusaival és játékával tündököl Horányi Juli. Muri Enikő Boley Annája sírva röhögős, a hat énekesnő közül ő a legkomfortosabb a prózai részekben. A Seymour Johannát alakító Singh Viki olyat énekel a darab közepén, hogy attól a száj tátva marad. Herceg Erika Anna von Kleve-je talán a legviccesebb. Az ex-mentoron látszik, hogy női zenekarban énekelt, ő hozza legjobban a táncokat, de színészi játéka és mimikája is fergeteges.

A Parr Katalint alakító Veres Mónika Nikáról pedig le sem tudjuk venni a tekintetünket.

A közönség valóban koncerten érezhette magát, főleg a fináléban. Az utolsó dal alatt az énekesnők felállították a közönséget és még videózni és fotózni is lehetett mobillal.

A fiatalok körében évek óta népszerű SIX igazi Z generációs musical, ami nem csak a Z generáció számára lehet izgalmas. A Madách Színháznak sikerült berobbantania az évadot a dupla premierrel. Míg a Pretty Woman tradicionális musicalként dobja fel a műsort, addig a SIX -en látszik az újítás iránti vágy, és a színháznak sikerült megugrania a lécet, amit a modernizálás felé vezető úton önmagának felállított.

(Borítókép: Jardek Szabina / Madách Színház)