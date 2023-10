A balett fővárosa lesz Budapest, nálunk versenyeznek a legjobbak

A szervezőbizottság 2023. október 24-én tartott sajtótájékoztatót a Magyar Táncművészeti Egyetem Zórándi-termében, amely az Egy hónappal a Budapest Ballet Grand Prix előtt címet viselte.

Az eseményen felszólalt Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár; a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth-díjas koloratúrszoprán opera-énekesnő, a Mol – Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke, Miklósa Erika; Kiss János Kossuth-díjas balettművész, az egyetemet fenntartó kuratórium elnöke; Fodorné Molnár Márta egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora és Nagy Tamás Zoltán, a Budapest Ballet Grand Prix versenyigazgatója.

A Budapest Ballet Grand Prix célja, hogy Közép-Európa és a kontinens ismert és elismert balettversenye legyen a 2023-as kezdést követő öt esztendőn belül.

A komoly mércét figyelembe véve a verseny szervezőbizottsága elkötelezett amellett, hogy már az első, a 2023. november 21–24. közötti verseny is megfeleljen a legmagasabb szintű elvárásoknak.

Középpontban a balett

A BBGP megrendezése megmérettetést és kitekintést jelent a nemzetközi táncéletbe a fiatal táncosok számára, a legkiemelkedőbbeknek ösztöndíjat, illetve pályakezdési lehetőséget teremt, valamint a magyar kultúra, a magyar táncművészet és táncoktatás értékeit, eredményeit szeretné közvetíteni a nagyvilág felé.

Ahogy arról a sajtótájékoztatón Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora beszámolt:

23 ország 132 versenyzője nevezett a BBGP-re, ami jelzi, hogy van igény egy professzionális balettversenyre Közép-Európában. Mivel az egyetem egyik fő célja, hogy Európa meghatározó táncművészképző intézménye legyen, ezért külön öröm, hogy ekkora érdeklődés nyilvánult meg az első alkalommal kiírt verseny iránt.

Az előválogatást követően végül várhatóan 90 balettművész vesz részt az eseményen. A nagyszámú jelentkező miatt a művészi színvonal garantált.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy főtámogatóként lehetünk részesei a világszínvonalúnak ígérkező, nemzetközi klasszikus balettversenynek, az első Budapest Ballet Grand Prix-nak. Küldetésünk, hogy pályázatainkon keresztül hozzájáruljunk Magyarország és Közép-Kelet-Európa fejlődéséhez, legyen szó a gazdaság, a társadalom, a kulturális élet támogatásáról, tehetséggondozásról, sport- vagy szociális projektek megvalósításáról. Idén csak művészet-tudományos területen több mint 100 tehetséget támogattunk

– mondta Miklósa Erika, a Mol – Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke, majd azt is hozzátette, hogy „sok kiemelkedően tehetséges balettművész bontogatja a szárnyait, Dobra Jankát és Kökény-Hámori Kamillt is említhetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős klasszikusbalett-hallgatóit, akik egyébként most kaptak szerződésajánlatot az Operától, és láthatjuk őket a Budapest Ballet Grand Prix-n is. Szívből ajánlom a táncművészetek kedvelőinek, hogy látogassanak ki a háromnapos eseményre, és tekintsék meg a jelen és a jövő színpadi csillagainak produkcióit.”

Modell és autonómia

A sajtóeseményen Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára azt mondta, hogy amikor a felsőoktatás megújítása két éve elindult, két célt tűztek ki maguk elé. Egyrészt azt, hogy teljesedjen ki az egyetemi autonómia, és olyan modell alakuljon ki, amelyben az állam hátrébb lép, mindazt biztosítva, ami a fejlődéshez szükséges.

A másik cél az volt, hogy az egyetem ne önmagában létezzék, hanem a gazdaság, a társadalom, a művészet meghatározó szereplőivel vigye előrébb a magyar kultúrát, a gazdaságot, erősítse meg mindazt, ami a magyar nemzet

– tette hozzá. Az államtitkár szerint a Budapest Ballet Grand Prix megrendezése segít annak a célkitűzésnek a megvalósításában, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem – a fenntartó kuratórium vállalása szerint – 2026-ra Európa legjobbja legyen.

Nagy Tamás Zoltán, a Magyar Táncművészeti Egyetem Művészeti Tanácsának elnöke, egyetemi docens, a Budapest Ballet Grand Prix versenyigazgatója a zsűri erősségére hívta fel a figyelmet. A korábbi kiváló balettművész elmondta, a Budapest Ballet Grand Prix 2023 zsűrije a táncvilág nemzetközi szinten elismert táncművészeiből, koreográfusaiból és együttesvezetőiből áll.

A zsűri tagjai:

Thomas Edur CBE – az Angol Nemzeti Balett egykori szólótáncosa;

Suejin Kang – a Stuttgarti Balett egykori szólótáncosa és a Koreai Nemzeti Balett művészeti vezetője;

Daria Klimentova – az Angol Nemzeti Balett egykori szólótáncosa, a Royal Ballet Upper School tanára. A prágai Nemzetközi Balett Mesterkurzusok alapítója és szervezője;

David Makhateli – a londoni Royal Ballet egykori szólótáncosa. A D&D Art Productions és a Grand Audition alapító igazgatója, a Királyi Balett, a Holland Nemzeti Balett, a Párizsi Opera, a Finn Nemzeti Balett és a Svéd Királyi Balett meghívott vendégtanára;

Solymosi Tamás – a Magyar Állami Operaház balettigazgatója, balettművész, koreográfus;

Anna Tsygankova – a Holland Nemzeti Balett szólótáncosa.

Erős mezőny

Nagy Tamás külön kitért arra is, hogy a verseny erős indulását jelzi, hogy volt olyan nemzetközileg is elismert sztár, aki látva a mezőny és a zsűri alakulását, illetve megismerve a verseny céljait, jelentkezett a zsűribe: Jan Broeckx nagy név a szakmában, a Müncheni Zeneművészeti és Színházi Egyetem Balett Akadémiájának igazgatója. Korábban a Deutsche Oper Berlin és a Bajor Állami Balett első szólistája, valamint a Ballet National de Marseille első szólistája volt.

A Budapest Ballet Grand Prix a világ minden tájáról érkező, a 15–24 éves korosztályba tartozó, kiemelkedően tehetséges, a táncművészetet életpályájuknak tekintő ifjú táncosok számára kerül meghirdetésre különböző korcsoportokban. A professzionális iskolák, illetve együttesek versenyzői három korcsoportban mutathatják meg tudásukat klasszikus balett és moderntánc kategóriákban, szólóban és pas de deux-ben egyaránt.