Rárontott a művészre a KDNP aktivistája, cserébe megörökítette a festő

Mielőtt belevágnánk az új drMáriás-album ismertetésébe, feltétlenül meg kell emlékeznünk egy közelmúltbeli szürreális, már-már dadaista eseményről. Amiben valójában nincs is semmi rendkívüli, hiszen drMáriás vállaltan dadaista képző- és előadóművész, mondhatni „von Haus aus”, hiszen gyerekkori legjobb barátja és újvidéki alkotótársa a néhai Bada Tibor, azaz Bada Dada volt. És ugyan ki más vonzaná a dadaista incidenseket, ha nem egy dadaista művész?!

Történt, hogy drMáriás kiállítást rendezett szeptember végén a Havanna lakótelepen, azon belül is a Kondor Béla Művelődési Házban, A dadaizmus győzelme elkerülhetetlen! címmel. Mármost, egynémely festmény oly mértékben sokkolta Szarvas Attila „pedagógust és tíz gyermekes (sic!) édesapát”, nem mellesleg KDNP-s önkormányzati képviselőt, hogy

be akarta záratni a kiállítást.

Az ominózus alkotáson Schmidt Mária látható, amint klasszikus Mária-pózban tartja karjában fiát, a kisded Ungár Pétert.

Biztosíték és a fjordok szerelme

Még egy kép kiverte a biztosítékot Szarvas képviselőnél, ez történetesen Postásy Csaba költő és kocsmáros legújabb verseskötetének (A múzsa rúzsa) borítója, drMáriás régebbi alkotása, amit szintén kiállított a festőművész a Kondor Béla Művelődési Házban, és amely a Sátán kutyáját ábrázolja meglehetősen frivol pózban.

Szarvas Attila akciója akár szimbolikus cselekedetnek is felfogható, hiszen személyében egy tornatanár mondott sommás véleményt egy művészeti alkotásról. Hazánkban mindenki mindenhez ért, de remélem, a jövőben nem ez lesz a meghatározó, hogy a tornatanárok kizsűrizik a festményeket a képzőművészeti kiállításokról

– fogalmazott drMáriás, majd kapva kapott az alkalmon, és megfestette a szándéka ellenére a kiállításnak fantasztikus (ingyen)reklámot szolgáltató Szarvas Attila akcióját, a dadaizmus eszközeivel karikírozva az inkvizítorok elhivatottságával felhorgadó Szarvas Attilát – aki elvbarátaival bibliai büntetést ró ki a művészre, megkövezi a közerkölcsök ellen súlyosan vétkező festőt.

Miközben erről beszélgettünk drMáriással, házigazdánk elindított egy frenetikus, Greta Thunberget, a svéd klímaaktivistát ábrázoló videóklipet. A Tudósok együttes repertoárjába felvett mű címe: Gréta, a fjordok szerelme.

A műfaját tekintve leginkább ódának nevezhető videót Lehel Olivér „Totyi” rendezte, aki oroszlánrészt vállalt a Tudósok legújabb lemezének (Himnikus idők himnuszai) elkészítésében, továbbá tevékenyen bekapcsolódott a zenekarba is billentyűsként.

Terítéken az új album

A Tanmesék a világ legfejlettebb demokráciájáról című album bemutatója 2023. november 4-én alapvetően két részből áll majd. Az első rész színházi performatív irodalmi tárlatvezetés lesz képzőművészeti és politikatörténeti felhangokkal, a dadaista összművészet, afféle Gesamtkunstwerk jegyében. A művész így fogalmaz erről:

Egyrészt bemutatom a könyvet, az albumot. Lesz egy fellépőtársam, Kovács Ádám, aki szeptemberben úttörő nyakkendőben nyitotta meg a Kondor Béla Művelődési Házban tartott dadaista kiállításomat. Ádámmal a lakótelepen találkoztam, és hirtelen ötlet hatására felkértem a kiállításom megnyitására. A fiatalember a Pál utcai fiúk egyszemélyes reinkarnációja, ő fog az A38 hajón úttörőszerelésben citerázni a maga különleges módján, ezzel egybeforrasztva a baloldali múltat és jövőt, valamint a magyar népművészeti hagyományt és a konzervatív értékeket.

Az est fénypontja csak ezek után következik majd, amikor drMáriásék előadják legújabb performance-ukat a Szarvas Attila által bezárásra javasolt, illetve követelt kiállításról. Ez a performance a hatalom és a kiszolgáltatott művészi szabadság összeütközéséről szól.

Szarvas Attila szerepében Janklovics Péter lép fel, akit sokan ismerhetnek színészként és stand-up komikusként. Valójában színdarabot adnak elő.

Ez a színdarab szándékunk szerint Magyarország pillanatnyi válasza lesz mindarra, ami valaha Shakespeare volt, és most már nem az – jelezte drMáriás.

A második részben rendhagyó Tudósok-koncert következik, amely részben az új lemez új dalait tartalmazza, újszerű hangszerelésben, mivel Totyi személyében most már egy nagyszerű billentyűs, orgonista is csatlakozott a bandához. Másfelől klasszikusok, örökzöld Tudósok-sztenderdek is felcsendülnek. Az évtizedek során állandóan változó zenekart ez idő szerint Jely Gergely (dob), Endrei Dávid (basszusgitár), Gulyás Levente (gitár), Lehel Olivér „Totyi” (billentyűs) alkotja, no és természetesen drMáriás, aki szavai szerint énekel, büntet és szaxofonozik.

A Gréta, a fjordok szerelme című számunkkal szeretnénk elősegíteni Magyarország és Svédország kibékülését, továbbá el akarjuk érni, hogy a szerelem, ami mindennél fontosabb, még a NATO-tagságnál és a politikai különbözőségnél is, eluralkodjék a földön.

A Tanmesék a világ legfejlettebb demokráciájáról című album nem az első drMáriás praxisában, de míg a korábbiaknál mindig valaki más írt kísérőszöveget a festmények mellé – az elsőnél Fábry Sándor, aztán több közéleti szereplő, művész és politikus –, most maga drMáriás fogalmazta meg gondolatait a festmények kísérő szövegeként, novellisztikus, politikai vagy történelmi áthallásokkal, örkényi egypercesekre emlékeztető szösszeneten át a versekig, akár egy gigantikus tárlatvezetésen.

Százötven festményhez – amelyek közül száz vadonatúj, nem szerepelt még egyetlen kiadványban sem – és ötven régebbi, széles körben ismert kép mellé, amelyek tematikus fejezeteket alkotnak (történelmi személyek, rendszerváltók, írók, festők, zenészek, a koronavírus kora, pénzemberek, vallás stb.).

A gyönyörű kivitelű, 300 oldalas, kemény borítójú művészeti albumhoz tizennégy vadonatúj számot tartalmazó CD, a Himnikus idők himnuszai című Tudósok-album is tartozik.

(Borítókép: drMáriás. Fotó: Papajcsik Péter / Index)