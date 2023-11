A kormányhivatal nem viccel, lemérték, van-e elég távolság a katolikus iskola és a könyvesbolt között

A hatályos jogszabályok szerint „tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.

Ennek értelmében, ha LMBTQ+ tartalom jelenik meg egy könyvben, akkor le kell fóliázni, sőt ha egy könyvesbolt 200 méteres körzetében oktatási vagy vallási intézmény van, akkor semmilyen LMBTQ-érintettségű könyvet nem árusíthat, hiába a fólia.

A pásztói Líra könyvesbolt pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy érdekes látványban lehetett részük azoknak, akik hétfőn 10 óra tájban az Árkádsoron a könyvesbolt környékén jártak.

Két kormányhivatalos dolgozó távolságmérővel lemérte a könyvesbolt bejárata és az iskola, valamint a templom bejárata közötti távolságot. A munkatársak kissé bizonytalanok voltak a teendőik kapcsán, mert ilyen feladatot még nem bíztak rájuk. Végül megszületett az eredmény: a könyvesbolt bejárati ajtaja és a katolikus iskola bejárati ajtaja közötti távolság kevesebb mint 200 méter

– közölték.

Azt is írták, hogy ezt megelőzően már volt egy vizsgálat a könyvesboltban, amely az LMBTQ-tartalmú könyvek tárolására irányult. Azok a könyvek is ebbe a kategóriába tartoznak, amelyeknek akár egy mellékszereplője vagy akár egy röpke kis eseménye is a másságra utal. Tehát ide sorolandó több klasszikus, Oscar-díjas alkotás, szépirodalmi mű, krimi, népmesei gyűjtemény, mesekönyv, filmsorozatok alapján készült regények, és még sorolhatnánk.

Mi a vizsgálat célja? A törvény betartatása? Jó nagy büntetés kiszabása? Könyvesboltok ellehetetlenítése? Könyvesboltok bezárattatása...? A 40 éve működő könyvesbolt, a kultúra egyik szentélye veszélybe került. Valóban ekkora veszélyforrás az ifjúság szellemi és erkölcsi fejlődésére az olvasott irodalom?

– írták a bejegyzés végén.

A gyermekvédelmi törvény alól nincs kibújás

Korábban beszámoltunk róla, egy szülő szerint elküldték gyermekét az egyik budapesti Alexandra könyvesbolt világirodalmi polcától, mert kiskorú. A világirodalmi polcoknál pedig, bár befóliázva, de megjelennek LMBTQ-tartalmak a könyvekben.

Legutóbb pedig a Mi Hazánk kezdeményezése miatt döntöttek úgy, hogy 18 év alattiak nem látogathatják tovább a Magyar Nemzeti Múzeumban látható World Press Photo kiállítást, mert az egyik fotósorozat sérti a gyermekvédelmi törvényt.

Arról is olvasni lehetett az utóbbi időben, hogy a kormány a gyermekvédelmi törvény szigorítására készül, a részletek azonban egyelőre nem láttak napvilágot.