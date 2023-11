Meghalt Murányi László

Életének 86. évében csütörtökön, békességben, családi körben elhunyt Murányi László újságíró, szerkesztő, műsorvezető – közölte felesége, Murányi Hajnalka szombaton az MTI-vel. Azt is elmondta, hogy temetése november 10-én 13 órakor lesz Kiskőrösön, az evangélikus temetőben.

Murányi Hajnalka felidézte: Murányi László a gyóni evangélikus parókián született 1937. augusztus 29-én, édesapja a helyi egyházközösség lelkésze volt. Először a Magyar Rádióban volt bemondó, majd a Magyar Televízióba került, ahol ügyelőként, rendezőasszisztensként dolgozott.

Stúdiós műsorvezetője volt az 1968-as mexikói és az 1972-es müncheni olimpiának. 1969-től a TV Híradó szerkesztője, majd műsorvezetője volt.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1975-ben szerzett diplomát. Felesége elmondta, hogy dolgozott A HÉT című műsorban, valamint a Magyar Rádió határon túli magyarokhoz szóló, Szülőföldünk című adásában. 1984-től parlamenti tudósító, 1991-től a Parlamenti Napló szerkesztőségének vezetője, főmunkatársa volt.

2001-ben újságíró-iskolát alapított Nemzeti Újságíró Tanoda néven, később a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanított sajtó- és médiajogot, majd az egyetem bölcsészettudományi karán is óraadó volt, valamint több éven át beszéd- és viselkedéskultúrát, szónoklattant oktatott a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán.

Az Új Idők című, több mint 10 éves kétheti lap alapító publicistája, szerzője is volt. Felesége kiemelte végül azt is, hogy sokáig dolgozott az 1956-os Magyarok Világszövetségének, amelynek rövid ideig elnöke is volt. „Az ’56-os eszme és a hazaszeretet, a nemzeti értékekért való ténykedés volt a legfontosabb számára a családja mellett” – tette hozzá Murányi Hajnalka.