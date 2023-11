Athenna Crosbyval, egy 25 éves modellel töltötte a halála előtti estét Matthew Perry. A Hotel Bel-Airben vacsoráztak együtt, és a nő elárulta, megtiszteltetés volt számára, hogy személyesen ismerhette a színészt.

Nagyon megrázott a halála, de úgy éreztem, nem lenne helyénvaló nyilvánosan beszélni róla, mivel a figyelemnek nem rám, hanem inkább rá kellene irányulnia. Egy rendkívül zárkózott ember volt, és ezt mindig tiszteletben tartottam

– mondta a modell.

A Daily Mailnek azt is elmondta, hogy „Matthew rendkívül jó hangulatban” volt azon az estén, amikor együtt vacsoráztak, tele volt tervekkel a jövőre nézve. Perry aznap arról is beszélt, hogy önéletrajzi filmet szeretne készíteni az életéről Zac Efron főszereplésével, amelyben egy rövid jelenet erejéig ő maga is szerepelne – terapeutaként.

A nő elmondása alapján a néhai színész boldognak és lelkesnek tűnt, még a dohányzásról is leszokott. Emellett szerinte Perry nem úgy tűnt, mint aki alkoholra vagy drogokra vágyik.

Szerintem nagyon büszke volt arra, hogy már nem küzd a függőséggel. Miközben vacsoráztunk, még csak nem is nyúlt hozzá az itallaphoz. Azt mondta, nagyon belejött a pickleballba, és szeretné az összes barátját rávenni erre a sportra. Nagyon komolyan gondolta, hogy új életet szeretne kezdeni

– nyilatkozta a modell.

Sokan azt pletykálták, hogy a modell és a színész randiztak aznap este, ám Crosby a TMZ-nek közölte, hogy nem erről volt szó, hanem csak barátok voltak.

Mindössze 54 éves volt Matthew Perry, a Jóbarátok Chandlerje, akire magyar idő szerint október 29-én éjjel Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találtak holtan. Az első toxikológiai vizsgálatok szerint nem fentanil- vagy metamfetamin-túladagolás okozta a színész halálát.

Amerikai idő szerint péntek délután került sor Perry zárt körű temetésére, amelyen a Jóbarátok című sorozat szereplői, valamint a néhai színész szerettei és családtagjai vettek részt.