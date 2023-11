L. Simon László is megszavazta a törvényt, ami miatt most kirúgták

„Ma délelőtt szakmai nap volt a Nemzeti Múzeumban. Három kerekasztal-beszélgetésen tárgyaltak múzeumügyi kérdéseket a Pollack Mihály tervezte épület gyönyörű dísztermében, a vendégek és a közönség egyaránt főként szakemberekből, intézményvezetőkből állt. A programot L. Simon László főigazgató nyitotta meg, utána Závogyán Magdolna kulturális államtitkár szólt pár szót, méltatta a Nemzeti Múzeumot, amiért küldetésének megfelelően fórumot teremt a magyar múzeumi világnak. Normális nap egy normális európai országban” – kezdi beszámolóját Zsuppán András.

„Újságíróként az első beszélgetést moderáltam – múzeumok és fenntarthatóság –, amelyben L. Simon is részt vett volna. Éppen kezdtük a beszélgetést fél 11 körül, amikor a szervező kolléga odasúgta, hogy a főigazgató nem tud részt venni a beszélgetésben. L. Simon elhagyta a termet, öt perccel később Závogyán Magdolna is csendben távozott. A pódiumra a főigazgató-helyettes ült fel, de nemsokára ő is kiment.”

A beszélgetést megtartották, és az újságíró utána látta a hírt a telefonján: L. Simon László már nem főigazgató.

L. Simon is megszavazta a törvényt

A Válasz Online újságírója felidézte, hogy előző klubestjükön pont a 12 millió forintra megbüntetett Líra kreatív igazgatója, Nyáry Krisztián vitatkozott a pódiumon L. Simon Lászlóval kultúrpolitikáról. „L. Simon akkor lényegtelennek tartotta Dúró akcióját, ma már azonban nyilván ő is tudja, hogy a legkevésbé sem az. A törvény szövegének ugyanis Dúró értelmezése felel meg, sőt, a kiállítást a Kálvin téri református templom közelsége miatt meg sem lehetett volna a múzeumban tartani.”

„A Fidesz kipróbált kultúrpolitikusa, több cikluson át országgyűlési képviselője kényszerül most távozni – néhány sajtófotó miatt – írja Zsuppán. – Egy olyan törvény miatt, amit utolsó képviselői ciklusában ő is megszavazott, bár nyilván azt gondolta, nem kell az ilyesmit annyira komolyan venni.”