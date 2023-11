Jared Leto a New York-i Empire State Buildingre felmászva bejelentette a Thirty Seconds To Mars monumentális, Seasons 2024 elnevezésű világkörüli turnéját, amely Latin-Amerikát, Európát, Észak-Amerikát, Ausztráliát és Új-Zélandot is érinti.

Több mint 5 év után indul most újra turnéra a Thirty Seconds To Mars. A turné Latin Amerikában kezdődik olyan fesztivál fellépésekkel, mint a Lollapalooza Chilében, Argentinában és Brazíliában, vagy a Estéreo Picnic Kolumbiában és a Tecate Pa'l Norte fesztivál Mexikóban. Majd a banda átteszi székhelyét Európába, ahol összesen 28 koncertet adnak az Egyesült Királyság, Belgium, Németország, Svédország, Norvégia, Dánia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, Ausztria, Franciaország, Svájc, Olaszország, Spanyolország és Portugália nagyvárosaiban – olvasható az MVM Dome közleményében.

Ezután a show Észak-Amerikában folytatja útját, ahol a 24 legnagyobb arénában lesz látható, és az együtteshez előzenekarként csatlakozik az AFI, Poppy és KennyHoopla is. Végül a turné Ausztráliában és Új-Zélandon zárul 4 aréna koncerttel.

A Thirty Seconds To Mars magyarországi fellépése 2024. május 16-án lesz az MVM Dome-ban.

A Jared és Shannon Leto testvérpárból álló, többszörös platinalemezes Thirty Seconds To Mars óriási sikerrel tért vissza a szeptember 15-én megjelent, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day című hatodik stúdióalbumával. A lemez egy új korszakot hirdet a banda számára, amely nemcsak az emberek rossz élményeit boncolgatja, de megmutatja a reményt is, emlékeztetőként, hogy még a lehetetlennek tűnő akadályok ellenére is találhatunk szépséget a világban.

Az első kislemez, a Stuck rögtön első helyen nyitott az amerikai Alternatív rádiós listán, és top10-be került Olaszországban is, ami a zenekar pályafutásának legjobb nyitó slágerlista eredménye. A német játszási listákon folyamatosan az első három hely egyikén tanyázó új dal, a Seasons - amely egyben a turné névadója is -, azt veti fel, hogy el tudjuk-e fogadni a változást, ahogy az élet számos időszakán kell áthaladnunk.



A budapesti koncertre jegyek elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők november 16-án 10 órától, amelyhez ugyanaznap déltől a Spotify elővásárlási lehetőség is csatlakozik. A teljeskörű jegyértékesítés november 17-én 10 órakor kezdődik a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.

(Borítókép: Jared Leto (Thirty Seconds to Mars) az Austin City Limits Zenei Fesztivál második hétvégéjén 2023. október 14-én. Fotó: Rick Kern / Wirelmage / Getty Images)