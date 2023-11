Megcsalta-e David Beckham a feleségét, Victoriát?

Pesten kezdi a decembert Beckham, lehet, hogy személyesen is, hiszen a David Beckham néven branddé vált milliárdos brit mesterlövészt és üzletembert is meghívták az ő nevét viselő darab premierjére. 2023. december 2-án mutatja be a Thália Színház a cseh drámaíró, Petr Zelenka Beckham című színdarabját, amely a sztár húsz éve kirobbant hűtlenségi botrányát dolgozza fel.