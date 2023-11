Kern András reagált Woody Allen üzenetére

1983 novemberében, azaz 40 éve mutatták be a Vígszínházban a Játszd újra, Sam! című színdarabot – ami az 1972-ben debütált, szintén ezt a címet viselő filmen alapszik, amelyben Woody Allen és Diane Keaton játsszák a főszerepet.

Ezen évforduló kapcsán küldött videóüzenetet Woody Allen Kern Andrásnak, aki filmjeiben az amerikai komikus magyar hangja. Ahogy a TikTokon megosztott felvételen kifejtette, köszöni a színész eddigi munkáját, illetve azt kívánja, még 20-30 vagy akár 60 évig folytathassa, amit eddig, és hogy nagy sikereket érjen el.

Kern András meghatódott

A TV2 Tények Plusz című műsorában mondta el érzéseit ezzel kapcsolatban Kern András. Nagyon meghatónak, szépnek és felemelőnek nevezte azt a pillanatot, amikor meghallotta Woody Allen szavait. Nagy dolognak tartja, hogy egy Oscar-díjas filmrendező, színész és író üzent neki.

Először azt hittem, valami vicc, hogy biztos rászinkronizáltak egy Woody Allen-jelenetre valamit a magyarok… De nem, ő beszélt, tehát gondoltam, akkor ez csak nekem beszél. Akkor lassan odafigyeltem, de mire megértettem, már vége is volt. Mindenesetre ez nagyon kedves dolog volt tőle, mert ő nem egy ilyen nagy haverkodós, azt hiszem

– mondta Kern András.

Üzent Woody Allennek

A kedves gesztust természetesen nem hagyhatta szó nélkül Kern András sem, magyarul üzent vissza Woody Allennek. Mint mondta, nemcsak ő hatódott meg, hanem nagyon sokan mások is, hiszen Magyarország egy kis ország, és most erről fog beszélni mindenki. Hogy mit kívánhatna?

Hát, a mi korunkban, persze egészséget, és egy kicsit visszaismétlem, amit te mondtál nekem: folytasd még 20 évig, 40, 60 évig, csináld a zseniális dolgaidat, a színjátszást, a színdarabírást, a filmrendezést, és akkor nekem is lesz dolgom veled itt, Magyarországon

– tette hozzá.

Szavait egy klasszikussal zárta: „I think this is the beginning of a beautiful friendship.”