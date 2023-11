Veszélybe került Brad Pitt új filmje

Pitt az elmúlt egy évben forgatta az Apex című filmet, amelyet Joseph Kosinski rendezett. Az Oscar-díjas színész a moziban egy nyugdíjas autóversenyzőt alakít, aki visszatér, hogy egy feltörekvő sztárt készítsen fel a versenyekre – írja az Independent.

Júliusban, még a színészsztrájk előtt Pitt és a film producerei, köztük Lewis Hamilton, a Mercedes versenyzője, részt vettek a silverstone-i Brit Nagydíjon, ahol a film szereplői a pályán autóztak, hogy jeleneteket vegyenek fel a készülő filmhez. A nagydíj alatt milliókat érő felvételeket rögzítettek, a cél az volt, hogy kihasználják a futam adta lehetőségeket, növeljék a film hitelességét, és csökkentsék a produkció költségeit.

Annak ellenére, hogy a színészsztrájk mostanra véget ért, a film szponzori szerződéseit állítólag módosítani kellett, ami akadályozhatja a produkció megjelenését.

A szerződésmódosítás miatt nem használhatóak fel a már felvett jelenetek. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Hamiltonnak és Pittnek is nagyon fontos a projekt, ezért is fájdalmasak számukra az új fejlemények. A produkció elkészítésében résztvevő Apple Studiost is elkeseríti a helyzet, de nem tudnak mit tenni.