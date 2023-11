„A jobb kezem gyűrűsujjának fele leszakadt ugrás közben. Éjszaka a Szalai doktor által vezetett team megoperálta, de nem tudták megmenteni, mert ugyan az ujjam leesett darabja megvolt, de azt a gyűrű nagyon csúnyán szétroncsolta. Tulajdonképpen befejezték a csonkolást, hogy orvosi szaknyelven mondjam” – mondta Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója a zaol.hu-nak.

A színész pénteken az Indul a Bakterház című darabban a baktert játszotta, amikor az egyik jelenetnél, ahogy futott ki a színpadról, a gyűrűsujja beakadt egy csavarba, állítása szerint valószínűleg nem ott kapaszkodott meg a kezével, ahol az eddigi tizenhét alkalommal tette.

Ahogy mentem tovább, láttam, hogy az ujjam ott maradt, és azt is érzékeltem, hogy nagy a baj. A fiam is látta a padlásról. Akkor nagyon rosszul lettem hirtelen, és mondtam az ügyelőnek, hogy húzzák be a függönyt, mert leszakadt az ujjam. Először nem értette, mert szólt a zene, de észrevette, hogy spriccel a vér, és akkor behúzták a függönyt