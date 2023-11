Mága Zoltán nem javasolná fiának, hogy egyedül vágjon neki éjszaka New York utcáinak

Ahogy arról a hozzánk eljuttatott közlemény beszámol, a hegedűművész épp csak hazaért amerikai turnéjáról, térhetett is vissza a kontinensre. Meghívott vendég volt Hídvégi Áron ArnoldViktor Orbán Is Winning... - Not Just Every Four Years, But Every Day című kötetének New York-i bemutatóján, amelyet a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Liszt Intézet és a Young Republican Club of New York szervezett.

Mindig öröm a számomra, ha távoli országokban élő magyar honfitársaimmal találkozhatok és játszhatok nekik. Különösen felemelő érzés volt, hogy az Orbán Viktorról szóló könyv bemutatóján az amerikai és a magyar közönségnek interpretálhattam a magyar zenei kultúrát

– idézi a közlemény a hegedűművészt.

Óva inti fiát az éjszakai New Yorktól

A Liszt Ferenc-díjas zenész fia is New Yorkban él jelenleg. A Juilliard Schoolban tanul, amely a világ egyik legismertebb művészeti egyeteme. Bár fellépései mellett kevés ideje akad, ha teheti, akkor meglátogatja gyermekét.

Rengeteget utazom a koncertjeim miatt, így néha kimerítő a nagyobb felkészülést, tervezést igénylő fellépésekre készülni. A hét elején még Magyarországon léptem fel, szerdán érkeztem New Yorkba a magyar est és a könyvbemutató miatt, miközben nagy erőkkel szervezzük az immár tizenhatodik alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Újévi Koncertet

Mága Zoltán úgy véli, hogy Magyarország az egyik „legélhetőbb” és „legbiztonságosabb” ország a világon, ezzel szemben New Yorkról más a véleménye.

Ahogy a közlemény fogalmaz: „Az elmúlt években azt tapasztalta a Prima Primissima– díjas művész, hogy bár nappal nagyon szépek New York felhőkarcolói, továbbá nagyon kedvesek és segítőkészek az amerikai emberek is, este mégsem szívesen javasolná fiának, hogy egyedül vágjon neki az éjszakai utcáknak.”