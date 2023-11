Leonardo DiCaprio örökké hálás lesz a színésznőnek, aki állta a fizetését, amikor 21 éves volt

Sharon Stone még 1995-ben, a Gyorsabb a halálnál című film esetében próbálta rávenni a stúdiót, hogy az akkor 21 éves DiCapriót vegyék fel az egyik szerepre. Nagyon szeretett volna együtt dolgozni a fiatal színésszel, és ragaszkodott ahhoz, hogy szerepeljen a filmben.

A színésznőnek azonban azt mondták, hogy DiCaprio csak akkor kaphatja meg az adott szerepet, ha Stone állja a fizetését, ugyanis a Tristar Pictures nem volt hajlandó pénzt áldozni az akkor még ismeretlen színészre.

Leonardo DiCaprio nemrég a Megfojtott virágok című filmmel kapcsolatban adott interjút. Azt is elárulta, hogy a mai napig hálás Sharon Stone-nak ezért a gesztusért.

Lehetőségeket ad más színészeknek, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Nagyon sokszor megköszöntem már. Nem tudom, hogy küldtem-e valaha igazi, megfogható köszönetnyilvánító ajándékot, de nem tudom neki eléggé megköszönni

– mondta DiCaprio.

Sharon Stone még 2021-ben kiadott egy könyvet The Beauty of Living Twice címmel. Ebben azt írta, hogy „ez a Leonardo DiCaprio nevű kölyök volt véleményem szerint az egyetlen, aki megragadta a szerep lényegét a meghallgatáson: ő volt az egyetlen, aki bejött és sírt, könyörgött az apja szeretetéért, miközben haldoklott a jelenetben”.

Felidézte azt is, hogy a stúdió nem volt elragadtatva, és azt kérdezte a színésznőtől: „Miért egy ismeretlent akarsz a szerepre, Sharon? Miért lövöd magad mindig lábon?”

A stúdió azt mondta, hogy ha annyira akarom őt, akkor a saját fizetésemből is fizethetem. Így hát megtettem

– írta Stone.