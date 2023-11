Több mint tíz éve nem történt ehhez hasonló Budapesten

Már javában tart a Budapest Ballet Grand Prix (BBGP) nemzetközi balettverseny. A 2023. november 21-én elkezdődött grandiózus esemény előtti estén, hétfőn a Nemzeti Táncszínház nézőtere megtelt fiatal, a világ minden tájáról érkező, kiemelkedően tehetséges, de legfőképp izgatott 14 és 24 év közötti táncosokkal.

Azért voltak ott, hogy találkozzanak a zsűritagokkal, s hogy még a verseny kezdete előtt és feltegyék kérdéseiket. A Meet the Jury rendezvényt Nagy Tamás Zoltán versenyigazgató, a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) Művészeti Tanácsának elnöke, egyetemi docens, valamint Morvai Noémi, az MTVA műsorvezetője nyitotta meg.

Nagy Tamás rögtön szóba is hozta, hogy nem csak egy sima versenyről van szó, hanem edukációs folyamatról. Más versenyekkel ellentétben itt nem küldik haza a versenyzőket már a bemelegítésnél, vagy ha nem látnak bennünk potenciált, hiszen aki idejön, az két vagy három repertoárszámot biztosan táncolhat.

A cél az, hogy mindenki fejlődjön és tanuljon, a végeredménytől függetlenül.

Emellett a fiataloknak lehetőségük van arra is, hogy beszélgessenek a zsűritagokkal, és workshopokon vegyenek részt, tehát ez a pár nap a nemzetközi táncéletbe való kitekintést is jelenti számukra.

A részvétel a fontos

Solymosi Tamás, a Magyar Állami Operaház balettigazgatója az eseményen azt mondta, hogy a technikai tudás mellett a táncosok személyisége is kifejezetten számít például egy felvételi eljárás során. Anna Tsygankova szerint – akinek magyarországi kötődése is van, hiszen 2004-ben a moszkvai Nagyszínházat hagyta ott a Magyar Nemzeti Balettért – az is fontos, hogy a fiatalok hogyan dolgoznak, hogyan tudnak alkalmazkodni különböző helyzetekhez, mire fordítják figyelmüket, mennyire eltökéltek céljaik elérése érdekében.

A zsűri tagjai Suejin Kang – a Stuttgarti Balett egykori szólótáncosa és a Koreai Nemzeti Balett művészeti vezetője; Thomas Edur CBE – az Angol Nemzeti Balett egykori szólótáncosa; Daria Klimentova – az Angol Nemzeti Balett egykori szólótáncosa, a Royal Ballet Upper School tanára. A prágai Nemzetközi Balett Mesterkurzusok alapítója és szervezője; David Makhateli – a londoni Royal Ballet egykori szólótáncosa. A D&D Art Productions és a Grand Audition alapító igazgatója, a Királyi Balett, a Holland Nemzeti Balett, a Párizsi Opera, a Finn Nemzeti Balett és a Svéd Királyi Balett meghívott vendégtanára; Solymosi Tamás – a Magyar Állami Operaház balettigazgatója, balettművész, koreográfus; Anna Tsygankova – a Holland Nemzeti Balett príma balerinája; Jan Broeckx – a Müncheni Zeneművészeti és Színházi Egyetem Balett Akadémiájának művészeti igazgatója.

A zsűritagok kitértek arra is, hogy a versenyen való részvétel a fiatalok karrierjének előmozdításában is szerepet játszhat, ugyanis itt bemutathatják tudásukat, és akár a saját társulati vezetőiknek is megmutathatják, hogy alkalmasak a feladatra.

Ezen a versenyen azonban a részvétel és a felkészülés az, ami igazán számít.

Jan Broeckx, a Müncheni Zeneművészeti és Színházi Egyetem Balett Akadémiájának művészeti igazgatója szerint az elmúlt évtizedekben, illetve években jelentősen megváltozott a balett világa. Már semmi sem úgy működik, mint a régi időkben. Mások a mozdulatok, a technika, mások a lábtartások és az ugrások, ami többek között az étkezés és a nemi szerepek változásának is köszönhető.

Segít a verseny, a zsűri

Broeckx elmondta azt is, hogy a versenyzés azért segíti a fiatalokat, mert amikor kezdődik egy verseny, akkor a táncosok intenzívebben készülnek, a tanárok többet foglalkoznak velük, és mivel többször is színpadra léphetnek, a színpadi képességeik is fejlődnek. Nagy Tamás is egyetértett, és az elhangzottakhoz hozzátette:

Valójában a technika csak egy tégla, amiből felépíthetsz valamit, és művész lehetsz.

Tehát a munka, a felkészülés a tanárokkal, a belefektetett energia az, amit a zsűritagok értékelni fognak. De egy biztos: aki részt vesz az első Budapest Ballet Grand Prix-n, az már csak nyertes lehet, hiszen a versenyző akaratereje, koncentrációképessége, technikai tudása és színpadi gyakorlata egyaránt fejlődik.

Az est folyamán a fiatalok is feltehették kérdéseiket. Az egyik versenyző, aki Japánból érkezett, elmondta: számára sokszor megterhelő lelkileg, hogy nem elég magas, és a testalkatát sem tartja megfelelőnek. Azt szerette volna megtudni, hogyan tudna ezeken a problémáin túllendülni.

A zsűritagok szerint az összehasonlítás nagyon veszélyes. Szerintük azt kéne fejlesztenie a versenyzőnek, hogy ne hasonlítsa önmagát másokhoz, és hogy ki tudja alakítani a saját, egyedi stílusát. Mint mondták, ahány társulat, annyi stílus, koreográfus, társulatvezető létezik, de mindenki meg tudja találni a számára legmegfelelőbb helyet, ahol a legjobb változata lehet önmagának.

Kilencven versenyző

A Budapest Ballet Grand Prix balettversenyt a profi képzésben részt vevő, illetve már együttesekben dolgozó kezdő, fiatal táncművészek számára hirdették meg. A reméltnél jóval több jól képzett versenyző jelentkezett:

23 országból 132 nevezés érkezett, és ebből 90 fő lett kiválasztva a jelenléti versenyre.

A versenyzők három korcsoportban mutathatják meg tudásukat klasszikus balett és moderntánc kategóriákban, szólóban és pas de deux-ben egyaránt. A zsűritagok háromféle kritérium szerint pontozhatnak: művészi előadásmód, technikai tudás és muzikalitás. A legjobbak a záró gálán (2023. november 24-én) a Müpa közönsége előtt is bemutatkozhatnak.

(Borítókép: Budapest Ballet Grand Prix 2023. november 21-én. Fotó: Falcz Zsófi)