Megtörte a csendet a színésznő, akit kirúgtak a legújabb Sikoly-filmből

Korábban már írtunk róla, hogy a Sam Carpenter karakterét alakító Melissa Barrera elhagyja a Sikoly-film franchise-ot antiszemitának minősített bejegyzései miatt.

A Spyglass álláspontja egyértelműen világos: zéró toleranciát tanúsítunk az antiszemitizmussal vagy a gyűlöletkeltés bármely formájával szemben, beleértve a népirtásra, etnikai tisztogatásra, holokauszttorzításra vagy bármire való hamis hivatkozást, ami botrányosan átlépi a gyűlöletbeszéd határát

− közölte a stúdió, miután elbocsátották a színésznőt.

A csend nem opció

Most a színésznő is megszólalt az ügyben, és kifejtette, teljes mértékben elítéli az antiszemitizmust és az iszlamofóbiát is. Kiemelte, ő maga is az etnikai kisebbség csoportjába tartozik, mivel mexikói származású, és elmondta, csupán ki akarta használni a platformja adta lehetőséget, hogy hangot adhasson egy számára fontos témának − írja a CNN.

Minden ember ezen a földön egyenlő emberi jogokat, méltóságot és természetesen szabadságot érdemel. Továbbra is fel fogok szólalni azokért, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, és továbbra is szót emelek a békéért és biztonságért, az emberi jogokért és a szabadságért. A csend számomra nem opció

− fogalmazott Barrera.