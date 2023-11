Itthon taroltak a magyarok a nemzetközi versenyen

Csütörtökön volt a Budapest Ballet Grand Prix (BBGP) nemzetközi balettverseny fináléja a Nemzeti Táncszínházban. A döntőbe hét ország 30 versenyzője jutott be, az indulókat a zsűritagok nem név, hanem rajtszám alapján szólították. Több magyar táncos is győzelmet aratott. A nyertesek pénteken a Müpa közönsége előtt is bemutatkozhattak.