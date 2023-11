Egy rakás pénzt nyert, mert leírta azt, amit gondolt

A Dublinban élő Lynch ötödik regénye a nyugati demokráciákban tapasztalható nyugtalanságot tükrözi, és az olyan katasztrófákkal szembeni közönyt mutatja be, mint a szíriai összeomlás.

Esi Edugyan, a Booker-díjról döntő zsűri elnökének értékelése szerint Lynch regénye kizökkenti az olvasót az önelégültségből, miközben az érzelmekre ható történetben egy nő küzdelme bontakozik ki, aki a családját próbálja megvédeni a diktatúrába tartó Írországban.

A 46 éves Lynch, aki korábban az ír Sunday Tribune vezető filmkritikusa volt, a Booker-díj honlapján közölt nyilatkozatában úgy fogalmazott: azt akarta elérni, hogy amikor az olvasók végül leteszik a könyvet, ne csak értsék, hanem át is érezzék a totalitarizmusba süllyedő ország problémáját.

A BBC beszámolója szerint a díjat a londoni Old Billingsgate-ben megrendezett ceremónián adták át, ahol az író elmondta, hogy

az elismeréssel járó 50 ezer fontos (22 millió forintos) pénzjutalmat részben lakáskölcsöne törlesztésére fordítja.

„Nagy örömmel hozom haza a Bookert Írországba” – mondta Lynch a díj átvételekor. „Sok évvel ezelőtt, Szicíliában nyaralva volt egy pillanatom, amikor bevillant a felismerés, tudtam, hogy írnom kell, és az életemet ebbe az irányba kell kormányoznom. És nagyon örülök, hogy megtettem.”

Megdermedt, de felismerte a valóságot

Lynch győzelmét napokkal azután tudta meg, hogy Dublinban öt ember megsérült egy késeléses támadásban. Az egyik megtámadott kislány súlyos sérüléseket szenvedett, két másik gyermeket pedig kisebb sebesülésekkel kezelnek – közölte a rendőrség, hozzátéve: egy felnőtt nő is súlyosan megsérült, illetve egy férfi is kisebb sérüléseket szenvedett. A The Irish Times beszámolója szerint a közelben egy iskola is működik, írta meg az Euronews.

A támadás után bevándorlóellenes zavargások törtek ki a városban. Az ír rendőrség szerint a szélsőjobboldali huligánok csak kihasználták a helyzetet.

Arra a kérdésre, miként reagált az eseményekre, Lynch azt mondta, hogy „megdermedt”, ugyanakkor „felismerte az igazságot, hogy ez a fajta erő mindig ott van a felszín alatt”.

Nem azért írtam ezt a könyvet, hogy kifejezetten azt mondjam, »itt egy figyelmeztetés«, hanem azért írtam a könyvet, hogy megfogalmazzam azt az üzenetet, hogy a dolgok, amelyek ebben a könyvben történnek, időtlenül megtörténnek a különböző idők során, és talán jobban el kellene mélyednünk, mi a saját felelősségünk az ilyen típusú ideákban

– mondta Lynch, majd hozzátette, hogy „egyáltalán nem tartja magát politikai regényírónak”.

Lynch az ötödik ír szerző, aki elnyerte a Booker-díjat Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle és Anne Enright után. Az észak-írországi Anna Burns pedig 2018-ban kapta meg a rangos brit irodalmi elismerést. Az 1969 óta átadott Booker korábbi nyertesei között volt Margaret Atwood, Salman Rushdie és Yann Martel is.

(Borítókép: Paul Lynch átveszi a Booker-díjat 2023. november 26-án. Fotó: Dave Benett / Getty Images Hungary)