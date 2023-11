Minden listát Azahriah vezet Magyarországon

Mint megírtuk, a Spotify év végi összesítője alapján Taylor Swift lett az idei év leghallgatottabb előadója világszerte, akinek 26,1 milliárdszor streamelték a zenéjét 2023. január 1-je óta. A második helyet zsebelte be Bad Bunny, aki az előző három évben uralta a listát. Őket követi a The Weeknd, Drake, és Peso Pluma.

Globálisan a legtöbbet hallgatott dal Miley Cyrustól a Flowers lett, ezt követi Kill Bill SZA és Harry Styles As It Was című száma. Negyedik helyen Jung Kook Seven, az ötödik helyen pedig Eslabon Armado & Peso Pluma Ella Baila Solo című dala áll.

Magyarországon a Spotify listáján 2023 top előadói nem meglepő módon Azahriah , DESH, Manuel, Ekhoe és Dzsúdló lettek. Őket követi a hatodik helyen Taylor Swift, majd a The Weeknd, Pogány induló és Beton.Hofi következik.

Ami a top dalokat illeti, idehaza az első öt helyből négyet Azahriah slágerei foglalnak el, a harmadik helyen viszont Beton.Hofi Bagira című száma is helyet kapott. Hatodikként végzett Miley Cyrus Flowers című dala.

A Spotify leghallgatottabb dalai 2023-ban Magyarországon

Azahriah – introvertált dal Azahriah – szosziazi Beton.Hofi, Hundred Sins – Bagira Azahriah – 3korty Azahriah – four moods Miley Cyrus – Flowers DESH, Azahriah – Papa DESH, Young Fly, Azahriah, Lord Panamo – Rampapapam Dzsúdló, Azahriah – Várnék KKevin, L.L. Junior – Csavargó

A Spotify top előadói 2023-ban Magyarországon