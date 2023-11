Gazdag Gyula: Ennél többet nem mondanék egyelőre

Ha csak az alábbi filmcímeket soroljuk, hogy A sípoló macskakő, Túsztörténet, Hosszú futásodra mindig számíthatunk, a Bástyasétány hetvennégy, A bankett vagy éppen a Társasutazás, akkor feltételes reflexként ugrik be Gazdag Gyula neve.

A magyar direct cinema meghatározó alakja szinte példátlanul fiatalon, 22 évesen, 1969-ben, még főiskolásként robbant be a honi dokumentumfilmes szcénába a Schirilla-mozival, amely a Hosszú futásodra mindig számíthatunk címet kapta. (A cím telitalálat volt.) Schirilla György neve a mai fiataloknak nem sokat mond, de a fanatikus sportember a Kádár-kor egyik ünnepelt alakja volt, mert 1967-ben, az akkoriban Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett puccs ötvenedik évfordulóján képes volt elfutni Budapesttől Moszkváig, ami pedig nem egy séta a parkban, nem bizony: 2216 kilométer.

A legendás filmkészítő idestova harminc éve a Robert Redford alapította Sundance Filmmakers Lab művészeti vezetője a Utah állambeli Park Cityben, a Sziklás-hegység bércei között. (Itt rendezték 2002-ben a Salt Lake City-i téli olimpia alpesi síszámait.) Emellett a UCLA, a University of California Los Angeles film, televízió és digitális média tanszékének emeritus professzora. Csaknem három évtizeden át Los Angeles Brentwood nevű negyedében élt, másfél éve azonban úgyszólván hazaköltözött, mert már Bécsben lakik, másfél órányi autóútra szülővárosától, Budapesttől.

Gazdag Gyula szellemi függetlenségét mindvégig, még a Kádár-rendszer viszonyai között is megőrizte, ahogy azt az Indexnek is elmesélte a díjátadás előestéjén készült beszélgetésben. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) rendszeresen vetítik filmjeit, amelyek minden generációt képesek a filmvászon elé szögezni, hiszen a rendszerváltás előtti Magyarországról ezekből lehet hiteles képet alkotni.

Gazdag filmjei nélkül vélhetően sokkal nehezebb lenne megérteni a Kádár-rendszer gondolkodásmódját: a valós, mégis rendkívül abszurd történetek, melyek a kamera előtt játszódnak le, a mai napig magával ragadják a nézőt. Az elkészülésükkor dobozba zárt filmek nagy részét csak a rendszerváltás után vetítették, attól kezdve azonban világszerte. Fesztiválról fesztiválra hívták őket, s a díjnyertes alkotásoknak köszönhetően került az alkotó a UCLA-re tanárként, valamint a Sundance-re mentorként is.

A Magyar Filmintézet digitalizálási és restaurálási programjának keretében több filmjét is felújították, ezekből négyet vetítettek szeptemberben a Film Maraton alkalmával. Az 1987-es Hol volt, hol nem volt… az egyik legismertebb, közel ötven nemzetközi fesztiválon szerepelt: többek között Cannes-ban, Londonban, Torontóban és Sydney-ben, díjat nyert Locarnóban, Salernóban és Sitges-ben.

A nagy formátumú alkotó díjait az életművét elismerő Moholy-Nagy-díj gyarapítja csütörtöktől; ezt iskolateremtő pedagógiai tevékenységéért és meghatározó jelentőségű filmjeiért, a világ, az emberi lélek rezdülései és a társadalom szövetének érzékeny és kifinomult megragadásáért ítélte neki a MOME.

Gazdag Gyuláról látható egy fotó az interneten, amelyen Robert Redford és Morgan Freeman mellett ül Park Cityben, a Sundance fesztivál idején. Az egyetemes filmművészet két óriása mellett egy magyar rendező. Az emberben óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan lehet megélni egy ilyen pillanatot.

Persze Redfordékat is anya szülte, csak a magyar filmrendező azt gondolta, ahhoz, hogy ez az egész működni tudjon, olyan háttér kell, amellyel Redford és Freeman rendelkezik. Gazdagnak pedig ez nem volt meg, innen táplálkozott a kishitűsége.

De ez az érzés nem tartott sokáig. Pontosan emlékszem, úgy osztottak be, hogy Freemannel mentünk egy forgatásra, közben beszélgettünk, és akkor megértettem, hogy itt nem számít, ki honnan jött, milyen előélete volt. Csak az számít, hogy kit mennyire érdekel a történetmesélés, mennyit tud hozzátenni ahhoz, amivel az a fiatal rendező küszködik, akit mentorálunk. És ha bármelyikünknek, bárhonnan jövet mondanivalója van, és a tapasztalatával hozzá tudja segíteni a fejlődéshez azt a fiatal rendezőt, akkor az illetőnek itt a helye.

Gazdag Gyula akkor, az első alkalommal egy hétig volt ott Park Cityben, és úgy gondolta, ez olyan fantasztikusan jó dolog, hogy ő ide vissza kell, hogy jöjjön akkor is, ha csak a padlót fogja söpörni.

A magyar filmrendezőt nem annyira a hírnév nyűgözi le, hanem a teljesítmény, ami a hírnév mögött áll. És rádöbbent, hogy a Sundance házigazdáit is.

Redfordot addig is nagyon-nagyon tiszteltem, mielőtt megismertem, mégpedig azért, mert megcsinálta a Sundance fesztivált – magyarázta Gazdag. – A szakmában elért státusát olyasmire fordította, ami nemzedékeken keresztül is hatni fog, és jól fog hatni. És amikor elkezdtem dolgozni a Sundance-en, és a művészeti vezetője lettem a Labnek négy évvel azután, hogy megérkeztem, akkor is csak arról szólt az egész, hogy teljes erőbedobással kell dolgoznom, mert ez egy olyan fantasztikus projekt, amellyel szemben az embernek felelőssége van.