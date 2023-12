Meglepő információ derült ki Csák János interjújából

A Nemzeti Kulturális Tanács (NKT) 2019 óta a magyar kulturális élet csúcstestülete. Tagjai a törvényben nevesített kultúrstratégiai intézmények – például a Nemzeti Színház, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Múzeum – vezetői. Ez a tizenhét vezető a Karmelitában ülésezik, és munkájáról közvetlenül a kormánynak számol be.

A kormány a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) korábbi elnökét, Vashegyi Györgyöt 2020. március 30-i hatállyal nevezte ki a Nemzeti Kulturális Tanács elnökévé. Ezt a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján tette – írja a jogkodex.hu.

Szóval eddig azt lehetett tudni, hogy ő az NKT elnöke, egészen addig, amíg Csák János kulturális és innovációs miniszter nagyinterjút nem adott az Indexnek, amelyben ezt mondta: „Végül, de nem utolsósorban rendszeresen egyeztetünk a Nemzeti Kulturális Tanács keretében, amelynek Vashegyi Györggyel társelnökei vagyunk, és tagja Turi Attila mint az MMA elnöke.”

Új fénytörésben a történet

A Csák János által elmondottak, vagyis hogy a Nemzeti Kulturális Tanácsnak nem egy elnöke, hanem két társelnöke van, és az egyik éppen ő, új információnak bizonyul. Az előzmény az lehet, hogy a Nemzeti Kulturális Tanácsról szóló 2019. évi CXXIV. törvény 2022. június 18-án módosult. Ebben már az olvasható, hogy

„(2) A Tanács elnökét a Kormány határozatában nevezi ki és menti fel.

(2a)2 A Tanács társelnöke a kultúráért felelős miniszter.

(3)3 A Tanács elnökén és társelnökén túl a Tanács tagjai

a) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke,

b) a kultúrstratégiai intézmények vezetői,

c)4 a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke.”

Csák János tehát a 2022-es módosítás óta társelnök, viszont elmondása szerint már Vashegyi György is az, jóllehet a módosított törvény is elnökről és társelnökről beszél. Erről azonban eddig sehol nem jelent meg információ, ahogy arról sem, hogy Vashegyi, aki már nem az MMA elnöke, és még csak nem is tiszteletbeli elnöke, milyen jogcímen lett az NKT társelnöke, és a kinevezése meddig szól.

A témában megkerestük Vashegyi Györgyöt és a kulturális tárca sajtóosztályát is, amint válasz érkezik, közöljük.

Igazságtalannak nevezte a döntést

Mint azt korábban megírtuk, nagy port kavart, amikor Vashegyi György az MMA októberi közgyűlésén a tervekkel ellentétben nem lett a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke. Az eseményen Turi Attila építészt választották meg a köztestület új elnökévé.

Néhány héttel később, a Nemzet Művésze díjátadón Csák János kulturális és innovációs miniszter bírálta, hogy az MMA közgyűlésén Vashegyi György leköszönő elnököt nem kérték fel tiszteletbeli elnöknek. Igazságtalanságnak nevezte, hogy a közgyűlés még csak szavazásra sem bocsájtotta a tiszteletbeli elnök megválasztását.

(Borítókép: Vashegyi György a Pesti Vigadóban, mellette Csák János és Turi Attila2022. április 5-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)